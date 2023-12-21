我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

聖誕節情侶約會善用3招 靠眼神表情「難通靈」建議多溝通

NOW健康 陳郁茹／台北報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

一年一度的西洋聖誕節即將到來，有些民眾可能已安排好要與男/女朋友、心儀的對象約會。為了協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，國民健康署提供情侶約會溝通3招，讓大家可以開心又安全的享受浪漫聖誕佳節。

情侶溝通很困難？善用3招促進交流

偶像劇橋段中常能看到這些經典台詞，像是「如果你/妳愛我，應該一個眼神、一個表情，你/妳就能懂了」、「交往這麼久，他/她怎麼連我在想什麼都不知道！」國健署指出，情侶間因認同彼此關係或是在乎對方，需要更細緻的溝通方式，即使雙方再親密，也可以透過彼此的聲音、語調、表情、肢體動作與話語，更真實理解彼此的想法、感受以及價值觀。

國健署署長吳昭軍呼籲青少年情侶，良好的溝通與互動是戀愛中必修的學分，因為了解彼此，更能清楚雙方的定位與關係，在此也提供情侶約會溝通3大招：

▸自我覺察：

情侶間的有效溝通，自我覺察是必要的，通常呈現較好的一面，有意或無意的隱藏部分的自我，建議多溝通及多相處，不會因為溝通上的誤解，而讓對方產生誤會等情形，例如：聖誕節我希望怎麼過？我想要在哪裡過？若對方要求進一步的親密關係，我如何婉拒告白、拒絕性邀約等約會方式呢？

▸運用同理心：

運用同理心試想對方可能的回應和情緒，以及什麼樣的溝通話語會讓對方感覺較為舒服且較能夠接受，例如：使用溝通技巧「我訊息」，以「我」開頭，從個人真實感受出發，加上事實敘述來表達自己的期待或感受，讓對方更了解自己的想法。另外，也要避免過程中錯誤的解讀或不適切的期待，例如：誤以為對方的情緒及行為是與我有關、誤認為只要眼神對方就能一定知道我的想法。

▸合宜表達：

當需要表達想法時，應選擇在雙方彼此較能專注的時空，清楚地運用聲音、表情與肢體動作，面對面表述自己心裡真正的看法和感覺，並適時地傾聽對方的回應與疑問。另外，透過聊天軟體使用文字或貼圖的表達方式，可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬或誤解，也可能間接成為溝通的障礙。

NOW健康

https://healthmedia.com.tw/

聖誕節 癌細胞 福利

上一則

喝到斷片頭好痛 美專家傳授「4招」預防宿醉

延伸閱讀

寒流報到 國健署「8要點」做好低溫保健

寒流報到 國健署「8要點」做好低溫保健
凱特王妃曬1歲萌照 網驚：路易王子複製貼上

凱特王妃曬1歲萌照 網驚：路易王子複製貼上
聖誕新年假期 全美估破億人出遊

聖誕新年假期 全美估破億人出遊
地球暖化 今年恐難看到「白色聖誕」

地球暖化 今年恐難看到「白色聖誕」

熱門新聞

用柑橘果皮、小蘇打或白醋做成環保便宜的天然清潔劑，可清除廚房爐台等頑固的汙垢。（本報資料照片）

6款自製天然清潔劑 環保不傷手

2023-12-15 01:00
台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，兒童是感染沙門氏菌高危險群。（本報資料照片）

桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 醫師：嚴重恐「腸子破」

2023-12-17 21:40
醫師提醒，天氣變冷，血壓容易比平常高，可多吃高纖維蔬果、避免高鈉食物，從飲食下功夫，加上保暖、補充水分，減少這些健康困擾。（Pexels）

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

2023-12-16 11:05
有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

2023-12-13 07:14
南非醉茄(Ashwagandha)是來自印度、人類已有前年入藥歷史的草藥。(By Piyush Kothari - Own work, CC BY-SA 4.0)

快看世界／這保健品網路爆火 有效減壓但勿長期用

2023-12-20 15:23
圖片來源 ／NOW健康

周海媚病逝 「紅斑性狼瘡」常見8大症狀

2023-12-14 23:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會

4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會