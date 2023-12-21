聖誕節情侶約會善用3招 靠眼神表情「難通靈」建議多溝通

（圖：NOW健康提供）

一年一度的西洋聖誕節 即將到來，有些民眾可能已安排好要與男/女朋友、心儀的對象約會。為了協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，國民健康署提供情侶約會溝通3招，讓大家可以開心又安全的享受浪漫聖誕佳節。

情侶溝通很困難？善用3招促進交流

偶像劇橋段中常能看到這些經典台詞，像是「如果你/妳愛我，應該一個眼神、一個表情，你/妳就能懂了」、「交往這麼久，他/她怎麼連我在想什麼都不知道！」國健署指出，情侶間因認同彼此關係或是在乎對方，需要更細緻的溝通方式，即使雙方再親密，也可以透過彼此的聲音、語調、表情、肢體動作與話語，更真實理解彼此的想法、感受以及價值觀。

國健署署長吳昭軍呼籲青少年情侶，良好的溝通與互動是戀愛中必修的學分，因為了解彼此，更能清楚雙方的定位與關係，在此也提供情侶約會溝通3大招：

▸自我覺察：

情侶間的有效溝通，自我覺察是必要的，通常呈現較好的一面，有意或無意的隱藏部分的自我，建議多溝通及多相處，不會因為溝通上的誤解，而讓對方產生誤會等情形，例如：聖誕節我希望怎麼過？我想要在哪裡過？若對方要求進一步的親密關係，我如何婉拒告白、拒絕性邀約等約會方式呢？

▸運用同理心：

運用同理心試想對方可能的回應和情緒，以及什麼樣的溝通話語會讓對方感覺較為舒服且較能夠接受，例如：使用溝通技巧「我訊息」，以「我」開頭，從個人真實感受出發，加上事實敘述來表達自己的期待或感受，讓對方更了解自己的想法。另外，也要避免過程中錯誤的解讀或不適切的期待，例如：誤以為對方的情緒及行為是與我有關、誤認為只要眼神對方就能一定知道我的想法。

▸合宜表達：

當需要表達想法時，應選擇在雙方彼此較能專注的時空，清楚地運用聲音、表情與肢體動作，面對面表述自己心裡真正的看法和感覺，並適時地傾聽對方的回應與疑問。另外，透過聊天軟體使用文字或貼圖的表達方式，可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬或誤解，也可能間接成為溝通的障礙。

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