喝到斷片頭好痛 美專家傳授「4招」預防宿醉

（圖：健康醫療網提供）

「噁……頭好痛……昨天喝太多了……」根據美國國家衛生院資料指出，宿醉是指因酒喝太多而發生的一系列症狀。典型症狀包括疲倦、無力、口渴、頭痛、肌肉疼痛、噁心、胃痛、眩暈、對光和聲音敏感、焦慮、易怒、出汗和血壓升高。雖然目前還沒有科學實證的方法可以治療宿醉，但至少民眾可以預防，或至少將白天的痛苦降到最低。

為什麼宿醉這麼痛苦？當飲下過量酒精，會對身體造成破壞，導致脫水、胃部不適和發炎。而當酒精成分離開身體，這些不適症狀就會達到高峰，症狀可能持續24小時或更久。

預防宿醉第1招 吃飽再上

羅德島州 普羅維登斯市布朗大學教授羅伯斯威夫（Robert Swift）表示，喝了一晚酒後就別再吃宵夜了，那已經太晚了。反之，在喝第一杯酒之前先吃點東西，並在夜晚持續進食，「胃裡的食物會減慢胃排空，減輕宿醉症狀。」

為何吃東西有助預防宿醉？長年研究酒精濫用的羅伯斯威夫說明，因為大多數酒精不會被空腹吸收，而是透過下方腸道吸收，「如果胃裡有食物，就會有胃液和酵素將食物和酒精混合在一起，只有少量食物會進入腸道」。當酒精在胃裡被稀釋，就只有少量的酒精被人體吸收。

預防宿醉第2招 攝取充足水分

教授表示，同樣的原則也適用於水和其他非酒精飲料，如果酒精與液體混合，就會被稀釋，所以進入腸道時便不會那麼刺激，較不會出現腸道發炎或胃壁發炎的情況。

紐澤西州羅格斯大學酒精研究中心主任約翰布里克（John Brick）表示，飲酒時喝水還有另一個好處，「宿醉的主要原因是脫水，以及體液、維生素和礦物質流失。」

布里克提醒，光是喝下3.5杯酒，就可能導致幾小時內流失多達1夸脫（約1136毫升）的水分。而且飲酒後脫水的影響對於女性更嚴重，女性即使喝得較少，卻更容易宿醉，這是由於同等身高和體重的男性體內水分比例高於女性，因此相同份量的酒精在男性體內更容易被稀釋。

預防宿醉第3招 選擇添加劑較少的酒

食用酒精稱為乙醇，是發酵碳水化合物和澱粉的副產品，通常來源於穀物、葡萄或莓果。除了釀製成酒，乙醇還會添加到汽油中，甲醇則作為溶劑、殺蟲劑和替代燃料來源。另外，誤食甲醇假酒恐導致失明或死亡。

製造商為酒增添風味所添加的化學品清單，多到宛如工業倉庫：甲酸乙酯、乙酸乙酯、正丙醇、異丁醇、正丁醇、異戊醇和異戊醇。雖然這些同屬物的添加量很小、無毒，但仍有人會感到敏感。

布里克表示，整體而言，深色啤酒和烈酒含有較多同屬物，因此較容易引起宿醉。2010年的一項研究，調查了飲用深色波本威士忌與清澈伏特加的人的宿醉程度。 「波本威士忌明顯增加了宿醉強度，同屬物含量約為伏特加的7倍」。

>化學防腐劑（亞硫酸鹽）會引起過敏反應，是少量發酵的天然副產品。然而，許多啤酒和葡萄酒製造商在產品中添加亞硫酸鹽以延長保存期限。甜酒和白酒含有較多的亞硫酸鹽，紅酒則含有較多單寧，單寧與亞硫酸鹽都會引發過敏反應。因此，限制飲用淡啤酒、澄清酒和白葡萄酒，有助於預防宿醉。

預防宿醉第4招 走為上策

專家最後強調，對於宿醉只有一種真正的預防或治療方法－不要喝酒，「沒有簡單的治療方法，因為有太多複雜的因素會導致宿醉的各種症狀」。斯威夫說，這就是為什麼唯一真正能治療宿醉的方法，就是不喝酒或喝少量的酒，以免引發宿醉。

來不及預防了 治療宿醉的3種方法

１ 喝咖啡 可以加速恢復

２ 攝取電解質也有幫助

３ 盡可能多喝水

酒精會導致脫水，因此頭痛和其他宿醉症狀，可能肇因於血管收縮和電解質流失以及身體所需的鈉、鈣和鉀等必需礦物質造成的。

如果喜歡喝咖啡的話，布里克建議宿醉時喝1／4杯咖啡，大約20分鐘後會開始產生明顯的效果。但若無改善，就不要再喝了。

此外，斯威夫推薦，喝水或含有電解質的運動飲料，補充流失的體液，有助於幫助宿醉後康復。

雖然大部分的酒精是由肝臟處理代謝，但少量酒精會透過汗水、尿液和呼吸排出體外。因此布里克建議起床後，做一些輕微的伸展運動和散步，並喝大量的水以促進排尿，會讓人感覺舒服一些。

原文出處：How to prevent a hangover, and 3 ways to treat one

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60235