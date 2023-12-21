防中風、心肌梗塞 收縮壓應低於130

高血壓往往沒有症狀，在溫差大的季節，更要做好保暖、每天量血壓。（本報資料照片）

很多人習慣上醫院看醫師時，才「順便」量血壓，台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，血壓監測應使用「居家血壓」而非醫院血壓，原則上把握收縮壓低於130mmHg、舒張壓低於80mmHg，遵循「722原則」，也就是連續量7天、每天量2次、每次2遍，間隔1到2分鐘取平均值。

血壓反映血管彈性

洪惠風說，血壓分為收縮壓跟舒張壓兩個數值，會隨年齡增長逐漸增高，但舒張壓到了50-60歲會開始下降，收縮壓則在80歲左右開始下降。

「不要因為舒張壓低就不吃藥。」洪惠風說，有的人在七、八十歲時，舒張壓會掉到40、50mmHg，但還是要控制好收縮壓，不要把舒張壓當作低血壓，很多人說自己「血壓太低」，其實是指舒張壓。而收縮壓與舒張壓數值差得愈多，就代表血管愈來愈硬。如果收縮壓突然降低，可能是胃出血、感染敗血症、心臟衰竭等，要就醫找出具體原因。

至於低血壓，臨床上最常碰到的是姿勢性低血壓，測量方式為，先躺著休息五分鐘後、躺著量一次血壓，接著立刻站起來，站一分鐘後再量一次血壓，之後再站兩分鐘再量一次，如果站著的收縮壓降低20mmHg以上，或舒張壓降低10mmHg以上，就是姿勢性低血壓，有些人會因為藥物、脫水、糖尿病造成自律神經病變等導致，女性月經也可能影響。

低於130、80活得久

有些人認為「年紀越大、血壓就可以容許越高」，洪惠風說，這是錯誤的觀念，雖然年紀大血壓高是老化現象，但不代表可以放任血壓愈來愈高。因為東方人較容易中風 ，而中風和血壓的關聯最大，他說，兩年前有一項研究，以60到80歲的華人進行實驗，並將受試者分兩組，分別為收縮壓130mmHg以下，和150mmHg以下，比較哪組活得久、誰比較不會中風、誰比較不會心肌梗塞、誰比較不會心臟病 等。

經過三年多追蹤發現，130mmHg那組，減少三分之一中風發生率、三分之一心肌梗塞發生率、四分之一心臟病發生率。所以60到80歲的「家中血壓值」，也應該要控制在收縮壓130mmHg、舒張壓80mmHg以下較恰當。

至於正確的血壓量測方式，洪惠風表示，第一件事從挑血壓計開始，盡量挑選手臂式的，較手腕式來得準確，同時也要挑選具有認證的大廠牌產品，不要選擇來路不明的商品。

血壓計買回家後，先進行連續約七天密集測量，第一天右手量完立刻量左手、第二天左手量完立刻量右手、第三天再換過來，之後知道哪隻手血壓比較高，要以較高那隻手量出來的為主，因為比較能代表中央血壓，和日後會不會心肌梗塞或中風最有關係。

冬天的血壓變化是季節間的波動，至於日與日、周與周之間的波動，就和生活習慣、環境因素有關係。（本報資料照片）

量血壓把握722原則

為鼓勵民眾精準掌握血壓，社團法人台灣高血壓 學會推廣「正確測量血壓722原則」，口訣是「7、2、2（請量量）」。

花蓮門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興說，第一個「7」是連續量7天；第一個「2」是早晚各量一次，早上指的是剛起床如廁後時，晚上則是睡前1小時，這兩個時段的意義，都是在人比較放鬆的時候，減少環境因素干擾；第二個「2」是每次量兩回，意義是要取平均，減少誤差，建議兩次測量間隔1到2分鐘。量的時候坐著，不要講話，若遵守「722」原則，一天就會得到4個血壓數字，一周有28個，去掉一些極端值，讓血壓的數字更精確。

「722」更重要的意義是讓病患居家測量，有時隔兩、三個月回診，透過大數據，就可以知道是否有季節性的變化，一目瞭然。

測量前先休息5分鐘

洪惠風提醒，每次量血壓，都要先休息五分鐘左右再開始測量，而吃完飯、洗完澡、運動完、憋尿等狀態量出來的不準，所以都要排除。另外，有些人有「白袍症候群」，在醫院血壓跟家中不同，通常家中血壓比較低，要以家中血壓為準。

由於每個人狀態不同，洪惠風說，有些人清晨血壓高、有的上午高、有的下午高，將異常狀態統統排除後，基本上會是清早起床一小時內、睡前一小時內，也就是高血壓學會等單位建議的「722原則」。

洪惠風表示，量血壓時還要注意，雙腳平放於地、手部和背部要有依託、環境要溫暖不吵雜等，同時也要避免說話，也不要邊看可能影響情緒的電視節目。