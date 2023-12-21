長期低血壓 增加失智機率

長期血壓偏低會造成情緒低落和憂鬱等問題，增加罹患失智症、阿茲海默症的機率。此為示意圖。（本報資料照片）

Q：高血壓 有哪些症狀？

「高血壓最常見的症狀是沒有症狀。」台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，有些民眾認為，頭痛或頭暈可能是高血壓所致，但有些患者的收縮壓高到180mmHg（毫米汞柱），甚至200mmHg都沒感覺。有時候血壓升高，可能是頭痛、頭暈、牙痛等導致，也可能是長期血壓高而出現症狀，判斷上不是那麼容易。

花蓮門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興說，部分有症狀的高血壓患者，可能會覺得頸部僵硬、肩頸痠痛，頭脹脹的，最好從沒有症狀的時候就開始注意量測血壓，或在生活上做出調整，像是減重、運動等。

Q：在家量測發現血壓異常升高時，該怎麼處理？

洪惠風建議，在家量出較高的血壓值時，可以喝點水先休息，閉目養神躺一下，觀察血壓是否逐漸下降。如果沒有其他症狀出現，可以試著洗個溫水澡，再看看血壓是否下降，如果居高不下，且出現胸悶、背痛等更為嚴重的症狀，需盡快就醫。

Q：低血壓族群只要沒對生活造成影響，就不必擔心？

長期血壓偏低會造成情緒低落和憂鬱等問題，大腦經常處於供血不足的狀態，也容易讓注意力不易集中，記憶力減退、思考變慢，增加罹患失智症、阿茲海默症的機率。

Q：冬天的血壓通常比夏天高，高血壓患者需要增加藥物嗎？

洪惠風說，一種藥物平均降10mmHg血壓、兩種降20mmHg，以此類推，如果現在的收縮壓是160mmHg，可能要吃三種藥才能降到標準值的130mmHg，但吃藥是為了整天的血壓控制，如要調整藥量，不管增加或減少，都是以一周為原則和醫師討論。

陳翰興說，和夏天相比較，冬天的收縮壓可能高10到20mmHg，有些高血壓患者在冬天必須加半顆到1顆血壓藥。但除了調整藥物，也有其他控制血壓的方式，若能讓身體盡量少感受到溫差，血壓的波動度也會比較低。

Q：平時血壓都很正常，偶爾卻突然上升，可能是什麼原因導致？

冬天的血壓變化是季節間的波動，至於日與日、周與周之間的波動，就和生活習慣、環境因素有關係。陳翰興舉例，前一天晚上睡不好、熬夜、喝酒、吃火鍋、麻辣湯等重鹹、重口味物，攝取大量鈉離子和熱量，都會造成血壓升高，這種波動就是短期因素。

洪惠風表示，包含是不是吃太鹹、有沒有生氣、有沒有睡好、有沒有用鼻噴劑、有沒有用止痛藥等，都影響血壓高低，所以量出較高數值的當天，飲食要避免吃太鹹。

Q：多數長者習慣清晨去運動，為什麼冬天不適合太早去運動？

陳翰興表示，清晨是一天最冷的時候，加上體內腎上腺素、荷爾蒙的分泌達到高峰，起床時血壓可能升高，這是正常的生理反應。若是本來就有高血壓，加上冬天早起出門運動，一出門時立刻感受溫度的變化，血壓就會更高，這時候很容易發生危險，常見中風 或心肌梗塞都在清晨發生就是這個原因。

他建議冬季調整運動時間，避免清晨太早出門，每次出門前做好保暖，可以採洋蔥式穿搭，運動時身體熱了就可以脫一件，運動後再加回來。

陳翰興還提出一個小撇步，冬季清晨起床時，除了穿衣服、套上襪子之外，喝一杯溫開水，也可以讓身體比較快溫暖起來。

Q：幾歲應該開始量血壓？

陳翰興建議，每個人至少從40歲開始，要養成一年至少量一次血壓的習慣，若是有家族史、過胖、有三高問題，或已有相關症狀，要更早開始量血壓。

目前醫界普遍以收縮壓高於130mmHg、舒張壓高於80mmHg當作高血壓定義，陳翰興說，這不代表每個人都要控制在這個數字，也不代表超過這個數字就要服藥，最重要的目的是讓民眾意識到，這樣的血壓數值，在科學化研究下是有點高了，必須就醫檢查並調整生活習慣。

Q：高血壓患者可以打各種疫苗 嗎？

由於高血壓病人年紀普遍偏大，陳翰興鼓勵在血壓控制穩定的情況下，施打流感或是肺炎鏈球菌疫苗，可以減少身體曝露於感染的危險中，也可以藉機測量血壓，也算是做個小健檢。