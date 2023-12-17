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學會向他人說NO 心理師提供3步驟 擺脫拒絕困難症

NOW健康／陳曉彤報導
圖片來源／NOW健康
圖片來源／NOW健康

你有拒絕困難症嗎？面對他人請求、拜託，總是難以拒絕，對此，心理師余佳容親授拒絕3步驟，利用技巧讓你學會拒絕別人，不會進退兩難。

拒絕他人有技巧 3種說法助你溝通

余佳容透過臉書粉專「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程」指出，你也有拒絕困難症嗎？只要想到要拒絕他人，就覺得難以啟齒，總是會因為不想傷害他人、想當個好人、希望獲得他人認可，或是根本不知該如何開口拒絕，想來想去最輕鬆的方式就是答應下來。長久下來，即使是無傷大雅的小要求，也會成為負荷，今天就來教大家簡單實用的拒絕3步驟：

▲心理師余佳容提供3招拒絕方法，教你如何適時向他人說不。（圖／擷取自臉書粉專「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程」）

1.我確認時間晚點跟你說：

先為自己爭取一點思考的時間，確認自己有無時間、精力，可以先跟對方說確認一下行事曆等等，讓自己有多一點緩衝的時間。

2.簡略說明拒絕理由：

簡單的說明拒絕理由就好，例如：「那個時間我不太方便」、「我那天剛好有約了」、「等等我有事情，需要趕著走」。盡量避免過於詳細的敘述，避免對方找突破口對你死纏爛打繼續要求。

3.加入前綴與表情符號：

在拒絕時，可以加上溫和友善的前綴或表情符號，讓拒絕言詞或訊息不會顯得負面，也可以減少拒絕的負罪感。例如：「我真的很想去，但我那天剛好有事情了」、「拍謝拍謝！我等等有急事需要趕快走」 「雖然我真的很想幫你，但我那個時間有點不太方便」。

余佳容說明，拒絕最重要的就是簡短、溫和、堅定！當你不忍心拒絕他人時，往往會想較長的敘述來減少推託感，但這樣一來反而讓人覺得有機會讓你答應，在你的說詞中尋找突破口盧你幫忙，讓你進退兩難，適度的拒絕才能將生活的空間與選擇權留給自己。

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