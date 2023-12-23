養生保健／壓力型肥胖 多吃養肝、清胃火食物調理

醫師提醒，減重應該適體質來調整，方式也各有不同。（取材自Ingimage）

瘦身不只是體重數字變輕而已！中醫師指出，每個人體質不同，適用的減重 方式也有落差，整體而言，有70%為「肝鬱氣滯型」，也就是俗稱的壓力型肥胖，建議多吃能養肝、清胃火的食物來輔助調理體質，並且學習保持心情放鬆或適度運動；如為久坐不動造成體內循環不佳，或是喜好冰品冷飲，水分因此長時間在體內滯留，造成肥胖或水腫，就建議以加強身體循環為主軸。

以台灣為例，開業中醫師林朝暉說，2020至2023年疫情 期間，中醫減重的詢問度成長了2.5倍，相關產值成長2.4倍，根據近5年的臨床研究，占比最高達70％的體質為肝鬱氣滯型，也就是現代人俗稱的「壓力型肥胖」；另有64％的減重民眾含有脾虛濕阻的體質特徵，明明已經吃得少，但看起來仍顯圓潤浮腫，俗稱「水腫型肥胖」。

林朝暉表示，90％以上的肥胖都可以歸類到以下五型，減重同時調理五臟六腑，達到健康調理，自然減重的效果。

水腫型（脾虛濕阻型）

久坐不動造成體內循環不佳，或是喜好冰品冷飲，水分因此長時間在體內滯留，造成肥胖或水腫。減重以加強身體循環為主軸。

老饕型（胃熱濕阻型）

胃口大、火氣大，喜好油膩、口味重的食物。建議用埋線來加速脂肪消除，同時搭配強度較高的運動，減肥效果會更佳。

壓力型（肝鬱氣滯型）

因壓力大而導致暴飲暴食，習慣以吃來宣洩。建議多吃能養肝、清胃火的食物來輔助調理體質，並且學習保持心情放鬆或適度運動。

虛弱型（氣血虛弱型）

常見於工作太忙的上班族、或是生產後的婦女。建議多補充能補氣血的食物，不適合配合高強度運動來減肥。

陰陽失調型（腎陽虛痰濁型）

因內分泌失調或代謝降低所造成，四肢較容易顯肥胖、怕冷，建議可多吃補陽氣、益腎的食物。