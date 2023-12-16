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【食力】呼吸真的也會胖？ 研究：空汙可能導致你肥胖

文／編輯部
研究顯示，髒空氣恐會透過損害腸道菌相，提高肥胖、糖尿病、胃腸道疾病等風險；圖為示意圖。（美聯社）
研究顯示，髒空氣恐會透過損害腸道菌相，提高肥胖、糖尿病、胃腸道疾病等風險；圖為示意圖。（美聯社）

有人說：「呼吸真的也會胖。」一項 研究顯示，空氣汙染可能導致肥胖的現象。根據2020年3月美國科羅拉多大學的研究，證實了髒空氣可能會損害腸道菌相，進而提升肥胖、糖尿病、胃腸道疾病和其他慢性疾病的風險。而2009年俄亥俄州立大學研究團隊也曾以小鼠進行實驗發現，在PM2.5環境中的小鼠有明顯胰島素阻抗及內臟包油現象。

「連呼吸都會胖」這樣的一句話玩笑話，或許你我都聽過，但根據美國科羅拉多大學的一項最新研究顯示發現，這可能不只是句玩笑話，因為空氣汙染帶來的「髒空氣」可能真的會導致你的肥胖。

為肥胖鋪路 髒空氣讓腸道微生物多樣性大減

2020年3月美國科羅拉多大學在《環境國際》雜誌上，發表了一項最新研究，證實了髒空氣可能會透過損害腸道菌相，進而提高肥胖、糖尿病、胃腸道疾病和其他慢性疾病的風險。

研究團隊於南加州進行了這項觀察，募集了101名年齡介於17.7～21.8歲的年輕人，排除胰島素阻抗及葡萄糖代謝疾病患者，蒐集其糞便樣本進行腸道微生物的基因定序分析，並對比每個人過去一年居住環境的空氣質量資料（包含臭氧、懸浮微粒、一氧化二氮等溫室氣體）進行加權估算。

結果發現，空氣汙染不僅與腸道微生物組成有關，其中臭氧造成的空氣汙染更會導致腸胃道11.2％的微生物改變，並減少腸道菌叢的多樣性，其影響程度更甚於性別、種族或是飲食所帶來的差異。而過去的諸多研究也顯示，腸道微生物多樣性將可能進一步導致肥胖及第二型糖尿病的發生。

PM2.5讓小鼠胰島素阻抗、內臟包油也增加

事實上，過去的動物實驗研究中也曾有類似的發現。2009年俄亥俄州立大學研究團隊以「C57BL/6雄性小鼠」作為實驗對象，對其進行10周的高脂飲食餵食後，隨機分為兩組（每組共14隻）分別將牠們飼養於「濃縮的PM2.5空氣」與「過濾過的空氣」環境，進行連續24周的對比實驗。

實驗結果發現，暴露於PM2.5環境的小鼠不僅出現明顯的胰島素阻抗（對胰島素敏感度降低，使血糖難以轉換為能量，為糖尿病常見的前期反應）情形，此外，內臟器官周圍的脂肪也有明顯的增加。

然而，儘管從這些實驗中，尚未能了解實際的機制影響，但從這些研究中卻也能觀察到空氣汙染與肥胖之間的正向關係。但儘管如此，這也不代表你能把所有的肥胖原罪怪在全數賴在「空汙」上，因為你的日常飲食、生活習慣，甚至於家族遺傳都可能對你的代謝表現造成一定的影響，還是需要盡量均衡飲食和控制熱量攝取，才能有效打擊肥胖問題。

(本文授權轉載自食力)

空氣汙染 俄亥俄州 加州

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