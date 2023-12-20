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麵包、起司、火鍋料 外食族高鹽陷阱

李成蔭
微波食品、麵包、起司類的食物，在製作過程會添加食鹽及許多調味料，是常見的高鹽陷阱。（本報資料照片）
微波食品、麵包、起司類的食物，在製作過程會添加食鹽及許多調味料，是常見的高鹽陷阱。（本報資料照片）

血管也有「熱脹冷縮」的特性，血壓波動與溫度有關，冬季到來，長者血壓可能更不穩定。除了從日常作息控制外，飲食也需做好管控，才能避免心血管疾病，其中最推薦的是「低鈉飲食」。台北慈濟醫院營養師徐瑞昀指出，低鈉飲食要落實在生活中並不難，比較困擾的應是外食族，常會碰到許多高鹽陷阱食物，應設法注意並避開。

高鈉飲食影響血壓，重口味食物少吃。

徐瑞昀指出，高鈉飲食會導致血循環容積的擴大，增加心輸出量、腎臟過濾壓力，當腎臟鈉排泄能力降低的時候，就可能出現水分滯留，也會增加血循環容量，導致高血壓發生；高鹽攝取也會降低血管擴充功能、硬度及彈性，導致血管僵硬，容易造成高血壓。

徐瑞昀說，低鈉飲食是指飲食中鈉含量較建議值低，也就是每日應低於2400毫克，相當於6克的食鹽。平時自己在家烹調的民眾，並不需要做到餐餐水煮吃清淡，甚至鹽巴要秤克數的程度，加點醬油也沒問題，他說，其實風險較高的還是外食，店家為了食物好吃，添加許多調味料，重口味的食物鈉含量通常很高。

哪些是高鹽陷阱？微波食品、麵包、起司類的食物，在製作過程會添加食鹽及許多調味料，是常見的高鹽陷阱之一；火鍋料經過加工，鈉含量高，煮後融入湯裡，應避免或盡量少喝湯。另外，外食餐點中常加入滷肉汁，較油較鹹；滷筍乾則是醃漬類食物，也會增加鈉攝取；勾芡類、炸物類的醬料及調味粉往往也放比較多鹽，一定要酌量攝取。

降低吃重鹹頻率，多喝水、多吃蔬菜。

高血壓患者因血管內皮功能比較差，所以除低鈉飲食外，也要避免高油脂及高糖的食物。徐瑞昀舉例，像是動物的皮、油炸、奶油等飽和脂肪，都容易堆積在血管，導致動脈粥狀硬化，甚至急性衰竭、心肌梗塞等心血管疾病發生。

民眾如果難忍口腹之欲，一定要降低攝取頻率，比如一個月一次，每日飲水量要充足、蔬菜量也要增加，才能平衡。不健康的食物盡量多人分享或多次分食，「當然能不吃是最好」。

得舒飲食5大原則，避免心血管疾病。

「得舒飲食（DASH ）」是一種用於預防及改善高血壓的飲食，徐瑞昀表示，得舒飲食以植物性飲食為主，並有五大原則，選擇全榖根莖類、天天5+5蔬果、多喝低脂乳、紅肉換白肉、吃堅果與用好油。

具體落實上，以便當為例：

1.主食：可選擇地瓜粥、糙米飯、燕麥飯等取代白飯及麵。

2.主菜：選擇雞肉或瘦肉取代豬肉及牛肉等紅肉。

3.蔬菜：種類越豐富越好，一份煮熟蔬菜大約是半碗份量，建議一天攝取4至5份。

4.水果：一份大約是女生的一個拳頭大小，建議一天攝取4至5份。

5.油脂：選擇堅果及植物性優質油脂烹調，例如菜餚中可添加核果類，飯上可撒些芝麻。

6.點心：避開甜食及含糖飲料，選擇低脂乳或低脂優格。

得舒飲食降血壓，地中海飲食降血脂。

「地中海飲食」與「得舒飲食」都強調以植物性飲食為基礎，但地中海飲食更強調魚類及海鮮類食物，富含EPA及DHA，研究指出具有抗發炎作用。油脂方面，地中海飲食以橄欖油攝取為主，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，研究指出可降低血脂。

地中海飲食可適量攝取紅酒，降低心血管疾病機率；不過以台灣飲食習慣，酒類還是要避免攝取。得舒飲食和地中海飲食對於心血管疾病都是有幫助的，其中得舒飲食強調降低血壓，地中海飲食則強調降低血脂肪。

徐瑞昀提醒，得舒飲食為高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維的飲食，對腎功能不佳者、腸胃道功能障礙者、少數對堅果過敏者來說不適合。

另外，因為需攝取的水果量較高，可能也不適合糖尿病患，建議有慢性疾病的民眾，先諮詢醫師或營養師

心血管疾病 高血壓 醃漬

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