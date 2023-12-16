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胃食道逆流超難受 常見3類藥物治療改善生活

健康醫療網／記者張慈恩報導
胃食道逆流可謂現代人常見的文明病。(取材自健康醫療網)
胃食道逆流可謂現代人常見的文明病。(取材自健康醫療網)

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又抽菸喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感導致生活品質受影響。

改善胃食道逆流 了解原因對症下藥

台灣衛生福利部食品藥物管理署建議要改善胃食道逆流的症狀，需先了解造成胃食道逆流的原因，才可以對症下藥。

胃食道逆流常見原因如下：

一、下食道括約肌（稱作賁門）鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。

二、日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌導致胃食道逆流。

三、高風險族群如肥胖中廣型身材或懷孕，會因腹壓較高導致胃酸逆流，長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌引起胃食道逆流。

治療胃食道逆流　三藥物可改善

對抗胃食道逆流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果，目前用於胃食道逆流的藥品有下列幾類：

一、傳統制酸劑：碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物、鋁鎂鹽混合劑等，利用中和胃酸效果提升胃部酸鹼值，迅速緩解胃酸造成的不適。

二、胃酸分泌抑制劑：包括H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑(PPI)，以及進年來新研發的鉀離子競爭性胃酸抑制劑(P-CAB)，藉由抑制胃酸的分泌達到症狀的改善，其中PPI是目前胃食道逆流的主流藥品。

三、其他輔助治療藥品：胃食道黏膜保護劑(如Sucralfate)、胃腸蠕動劑(如Metoclopramide)等。

食藥署提醒，若出現胃食道逆流症狀，應就醫請醫師診治，用藥如有任何問題也應該諮詢藥師，尋求醫藥專業人員的協助，以保障身體健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60211

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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