治療帕金森氏症 別因「無法痊癒」放棄

若罹患帕金森病不應放棄治療，仍有機會保留與過去無異的生活；圖為示意圖。（本報資料照片）

「吃了藥後惡心又暈眩，好難受！」「每天藥吃一大把又沒辦法痊癒，乾脆不要治了！」近日可見知名個案分享自身罹患帕金森病困境，也是不少帕金森病友常見的困擾，常使病友燃起放棄治療的念頭。醫師表示，帕金森病的治療目的並非治癒，而是透過積極、規律地服用藥物，配合運動、社交等，盡可能延緩病程發展，保留與過去無異的生活，最長可達10到20年，鼓勵病友切勿放棄任何希望。

帕金森病是多巴胺分泌不足的退化性神經疾病，症狀包含手抖、關節 僵硬、小碎步、行動遲緩等動作障礙及憂鬱、便祕 、嗅覺異常、情緒低落、睡眠困擾等非動作障礙。台灣新竹馬偕紀念醫院神經內科主任林慧琦說，常見許多病人在確診後才認識到帕金森病無法治癒、吃藥後副作用很痛苦、出現嚴重低落或憂鬱等3個狀況，重挫繼續接受治療的意願，建議出現這些狀況時，應趕緊尋找主治醫師協助改善。

林慧琦強調，帕金森病主要透過藥物治療，依照嚴重程度、年紀、認知功能，所需的治療藥物而有所不同。症狀較嚴重的帕金森病患，主要使用的藥物大致分左旋多巴與多巴胺受體促效劑兩種。

70歲以上建議使用藥效較強的左旋多巴，在腦內直接轉換成多巴胺填補。70歲以下的病人則建議優先使用藥效較弱的多巴胺受體促效劑治療，會促進腦內多巴胺分泌，進行一連串訊息傳遞，避免出現手腳不自主抖動的異動症肢體，或突然無法動彈的「斷電」現象。

林慧琦分享，一位40歲竹科工程師病人，做實驗時身體右側的手腳不自主地抖動，好在自身警覺心強，發現時僅第一期，每天早、晚吃多巴胺受體促效劑，目前仍穩定在原先的工作軌道發展；另一名75歲伯伯被太太發現走路步伐變小、變慢且開車腳無力，確診時也是第一期，每天早、晚吃左旋多巴，至今病情穩定，「這樣的例子非常難得，因為通常長輩以為只是正常的老化現象，等到就醫時，已經是第二、三期了。」

林慧琦表示，帕金森病的藥物須依病人狀況隨時調整，如果出現副作用，或感覺藥效減退，醫師會協助調整藥物種類或劑量，並請病友兩周回診一次，追蹤確認狀況，穩定後則三個月回診一次。

「大部分病患出現動作障礙前，其實早就有非動作障礙，如悶悶不樂、撲克臉等，家人容易當成正常老化現象。」林慧琦說，儘管確診後，也常以為是罹病導致心情不佳，因此忽略可能是症狀而造成病情惡化，建議病友每日記錄所有症狀和服藥後的變化，回診時與醫師分享，家屬也協助從側面觀察病人情況，提供給醫師參考，透過調整藥物協助改善。

「只要積極接受治療，搭配運動和社交，就有機會延緩病程十幾年，保留正常生活與工作。」林慧琦表示，這條抗病路上，帕金森病友有任何疑問或需求，或對疾病未來發展的擔憂，都可以提出跟醫師充分討論，一起制定出最適合自己的策略，切勿輕言放棄。