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三高病史活動就很喘 心絞痛作祟

健康醫療網
心絞痛除了會引發胸悶、胸痛等症狀外，也有很大部分的年長者、女性、糖尿病患者，症狀表現並不典型；圖為示意圖。（本報資料照片）
心絞痛除了會引發胸悶、胸痛等症狀外，也有很大部分的年長者、女性、糖尿病患者，症狀表現並不典型；圖為示意圖。（本報資料照片）

許多人都知道「心絞痛」會有胸悶、疼痛等症狀，但事實上呼吸喘也有可能是心絞痛的症狀之一。像70多歲江太太本身有三高疾病，會定期到門診拿藥控制，但最近在活動時她常常覺得很喘，爬一兩層階梯就快喘不過氣，隨著季節轉換天氣變冷，喘的症狀也變得愈來愈嚴重。

本來江太太以為是肺部問題，但做了X光卻未發現異狀，之後被轉到心臟內科做了心肌灌流檢查，發現其心肌有局部缺氧，而後住院接受心導管檢查，證實她心臟的左前降支冠狀動脈有嚴重的狹窄，進而造成心肌缺氧、活動時呼吸喘等情形，屬於「慢性冠狀動脈症候群」，也就是所謂的「心絞痛」。

心臟持續缺氧 恐引心肌梗塞

有心血管風險（如：本身有家族心血管病史、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、抽菸等）、年紀增長等，都有可能會使血管慢性發炎、斑塊堆積，並使血管逐漸硬化、狹窄，進而造成心肌缺氧。

台北國泰醫院心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，這時除了會引發胸悶、胸痛等症狀外，也有很大一部分的年長者、女性、糖尿病患者，其症狀的表現並不典型，常像江老太太一樣以一活動就喘的症狀來表現，目前這類病人被歸類於「慢性冠狀動脈症候群」，也就是俗稱的「心絞痛」，當心臟持續缺氧有可能會讓心臟功能越來越差。

若血管內的斑塊不幸破裂，還會誘發血栓生成造成急性血流阻斷，也就是「心肌梗塞」。蘇彥伯提到，心肌梗塞時，心肌是處於完全沒有氧氣供應的狀態，會造成急性損傷並引發嚴重胸痛、心律不整，甚至會因此昏厥、猝死，若不及時治療，死亡率可超過30%。

蘇彥伯提醒，胸悶、胸痛且時間不持續超過15分鐘，或疼痛時可能伴隨頭冒冷汗並牽連到下巴、肩膀、手臂等處，亦或是有呼吸喘等不典型症狀都有可能是心絞痛，尤其秋冬季節，溫度的急遽變化或降低，有可能會造成血管痙攣收縮，造成症狀惡化，民眾應配合檢查、合宜治療，避免危症發生。

藥物效果不佳 考慮裝心導管

若民眾有疑似症狀前往門診就醫時，蘇彥伯醫師表示，醫師會先評估症狀是否有可能是心血管病變引起的，並安排X光、心電圖、心臟超音波等評估心臟功能，若懷疑心臟有缺氧可能，醫師會根據病人的狀況安排合適的檢查，如：運動心電圖、核子醫學心肌灌流檢查等，來判定病人是否有心肌缺氧的情形。

蘇彥伯提到，如果病人確實有心肌缺氧，但狀況穩定或影響範圍不大，則可以先考慮藥物治療，不過若藥物治療效果不佳，或是檢查發現有多條血管狹窄、心臟收縮功能受損，就可能須進一步考慮心導管介入術治療。

像江太太經由醫師評估後，透過氣球擴張、藥物支架的置放進行治療，隔天症狀就已有大幅改善，出院後持續進行藥物治療。蘇彥伯提醒，民眾應注意自己是否有心血管風險並積極控制，配合檢查、治療，早期發現、早期處理，以提升生活品質、降低心血管事件發生的機率。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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