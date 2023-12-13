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淚膜3層有1層出問題 乾眼症就上身 醫曝治療及日常保健

NOW健康陳木森／報導

乾眼症最常見的症狀就是眼睛痠脹疼痛，很多人會以為是眼壓高，但測量之後發現眼壓都是正常的，只是因為眼睛過於乾澀，造成痠脹疼痛感，同時也可能變得比較敏感，因此會怕風、怕光，甚至會有灼熱感，另外，有些人還會感覺眼睛刺痛、有分泌物且黏黏，眼睛有許多血絲。如果嚴重到角膜破皮就會覺得視力模糊。

如何確診罹患乾眼症？

台灣桃園大學眼科莊雅鈞醫師表示，病人可以透過OSDI乾眼檢測量表作簡單測試，護理師會協助做淚液測試，可得知基礎淚液分泌量，眼科醫師則可透過裂隙燈，來看整個眼睛的狀況，透過螢光染色看看淚液膜瓦解的時間，以及是否有角膜破皮、發炎等症狀，另外，還有一些專業的儀器可以檢查瞼板腺的健康狀況。淚膜共分為3層，最表層是油脂層，中間是水質層，再來是黏液層，一旦某一層出現問題，就會發生乾眼症。

莊雅鈞醫師說明，首先從中間的水質層開始談起，隨著年齡的增長，淚液分泌會逐漸減少，也有可能因為作息不正常，例如：常常熬夜、長時間用眼沒有休息，或是本身有免疫疾病，還有一些長期配戴隱形眼鏡的人，這些族群的水質層的淚液分泌會較為不足。

而位於最表層的油脂層，是由眼皮周圍的瞼板腺所分泌的，現代人因為長期熬夜、壓力，或過度油膩的飲食，像是喜歡吃油炸物，就會導致瞼板腺過度分泌，進一步造成瞼板腺阻塞導致功能不良，就會讓水質層容易蒸發，這是目前乾眼症最大宗的原因。

至於黏液層則是由結膜細胞內的杯狀細胞所分泌的，一些慢性結膜炎或自體免疫疾病如天泡瘡的患者，或是化學灼傷過導致結膜有結痂的人，這些族群的黏液層較有可能因為分泌異常，而導致乾眼症。

乾眼症如何對症治療？

莊雅鈞醫師解釋，治療乾眼症主要是透過人工淚液，若有合併眼睛發炎的狀況，有時也會合併使用類固醇藥物、免疫製劑環孢素等。另外，針對比較嚴重的患者，可以用淚管塞做治療讓淚水存在眼睛比較久的時間，保有眼睛的濕潤度。

根據統計，大約有8成的乾眼症患者都屬於缺油型乾眼症，會請患者在家中做好清潔和熱敷眼瞼板，此外，現在還有熱脈動及脈衝光可以治療，熱脈動是透過儀器加熱到42.5度，儀器會在眼瞼外加壓按摩，不但可以融化油脂，還可幫助疏通及排除老廢油脂，進而恢復瞼板腺的健康，進而預防瞼板腺萎縮。

而脈衝光治療除了可融化瞼板腺的油脂，同時可以改善眼皮周邊微血管發炎，進而降低發炎反應，殺除寄生在眼周的細菌和螨蟲，使得瞼板腺能正常分泌，預防瞼板腺萎縮。

乾眼症日常保健該注意哪些？

乾眼症通常都不是單一因素所造成的，莊雅鈞醫師提醒患者要注意各個面向：（1）要注意作息，不要熬夜、晚睡，否則會造成淚液分泌減少，瞼板腺容易阻塞；（2）避免長時間用眼不休息，若是工作有需要無法避免的話，建議用眼20分鐘要閉眼20秒，讓眼睛休息一下；（3）要養成熱敷和清潔眼瞼周邊的習慣，尤其是許多愛美女性喜歡種睫毛，很容易忽略眼瞼的清潔，所以以種睫毛的女性，一定要把眼瞼周圍清乾淨，如此才能確保瞼板腺功能良好。

莊雅鈞醫師建議，飲食方面建議適當補充的蔬果，以及攝取維他命A、C、E以及魚油，以及避免辛辣、刺激的食物；環境也很重要，如果長時間處在空調環境中，建議桌上可以擺杯水，並適時補充水分，至於隱形眼鏡族則要控制配戴時間，1天不宜超過8小時，最後眼睛如果有任何不適，建議盡速去眼科檢查，並獲得妥善的治療。

NOW健康

中風 檢測

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