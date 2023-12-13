心肌梗塞開始年輕化 改變生活習慣降低風險

圖片來源 ／健康醫療網

現代生活的快節奏易產生高度壓力，繁忙的工作模式更可能對心臟健康造成嚴重影響，隨著生活與飲食習慣改變，心肌梗塞逐漸年輕化，不再是只有高齡族才會發生的疾病。台灣恩主公醫院心臟內科林岳志主任表示，心肌梗塞是需要搶時間治療的危險疾病，發作前並非毫無症狀，但時常因症狀輕微或無直接相關而被忽略，造成不可挽回的後果。

心痛不能等待 併發心肌梗塞

心肌梗塞是嚴重的心臟疾病，其成因是心臟血管阻塞，導致心肌血流不足、缺氧壞死，若是因為血管內的脂肪斑塊形成血栓而阻塞，就是急性心肌梗塞。林岳志醫師說明，心肌梗塞高風險族群分為三種，一是身體因素造成，像是高齡、肥胖者、三高 者、男性、有家族史；二是日常生活習慣導致，抽菸、情緒壓力、過勞、長期失眠 等都是會影響心臟健康的因素；三是外界影響，例如身體感染發炎，或是像近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱等。

大部分心肌梗塞可以透過改善作息和飲食習慣避免，但仍有不可抗因素，再加上近年心肌梗塞年輕化，他建議民眾平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估，以便及早發現並治療。

疼痛指數評估 及早進行治療

疼痛指數評估量表的評分項目包含：胸痛（2分）、嚴重上腹痛（1分）、呼吸喘（1分）、冒冷汗（1分），若得分超過兩分（含）以上，就需要至醫院心臟內科做心電圖檢查。林岳志醫師提到，除了量表中的症狀外，虛弱、暈眩、嘔吐、心跳不穩定、左肩膀或背部疼痛，甚至昏迷，也可能是心肌梗塞的表現，切莫因症狀輕微就忽略，若是持續5分鐘以上或休息20分鐘後仍沒有好轉，就可能是心肌梗塞或其他心臟疾病，應儘快就醫避免錯過黃金時間。

最近早晚溫差大，心肌梗塞發作的風險提升，林岳志醫師呼籲，別等到發作後才被迫面對，應於日常生活積極預防，平時健康飲食、規律運動不抽菸、注意保暖等，看似不經意的舉動，實則是重要的護心訣竅，在日常中養成良好的生活習慣，降低罹患心肌梗塞的風險。

資料來源：健康醫療網

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