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濕疹、鼻過敏、氣喘好困擾 過敏體質該如何保養

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

有些過敏體質的孩子可能會邁入「過敏進行曲」，終其一生為過敏所苦。台灣新竹國泰醫院小兒科主治醫師陳信瑜表示，過敏疾病是一連串的進行曲，常在極過敏體質的孩子身上發生，這些不同的過敏，會在不同年齡層階段性地出現。

不過，陳信瑜醫師強調，並非所有孩子都會隨著進行曲出現各種過敏症狀，如何阻斷過敏進行曲是醫師、父母的共同目標，民眾應正視過敏，務必以「保養」為第一要務。

濕疹、鼻過敏、氣喘 「過敏進行曲」困擾一生

「過敏進行曲」強調的正是因體質因素較辛苦的族群，終其一生皆為過敏所苦。陳信瑜醫師表示，這些族群可能會階段性地出現嬰兒型濕疹、鼻過敏、氣喘：

進行曲一、嬰兒型濕疹：

出生不久的寶寶，臉頰、手肘、腳踝等處開始出現小紅疹、裂痂，疹子時好時壞，這便是典型的嬰兒型濕疹，又稱為「異位性皮膚炎」，最常見的原因便是牛奶蛋白過敏。摩擦、搔抓下，寶寶可愛的臉蛋變得有如小花臉一般，也會影響寶寶的睡眠品質。

進行曲二、鼻過敏：

隨著寶寶漸長大踏入幼兒園，父母會發現孩子早上起床容易打噴嚏、揉眼睛、揉鼻子、流鼻水，晚上可能戶因鼻塞影響睡眠或鼾聲雷動。

進行曲三、氣喘：

進入學齡期，父母可能會發現每年冬天孩子感冒不斷，原本快痊癒了卻又開始喘氣、止不住地咳嗽，這其實是氣喘發作，誘發的因素包含感冒病毒、過敏原、塵蟎、花粉等。

過敏體質如何保養？如何阻斷過敏進行曲？

雖然體質難以更改，不過過敏其實有保養的方法。陳信瑜醫師提到，飲食均衡、正常作息是根本條件，而擦乳液對於皮膚過敏的孩子十分重要，建議一天應多次塗抹，另外洗澡水溫度也不應過熱，以減少搔癢、搔抓，當然也要避免接觸會引起自身過敏的食物。

而針對鼻子或氣管過敏的孩子，陳信瑜醫師提醒，要注意家中寢具的清潔換洗，也要適當除濕，營造塵蟎不宜生長的室內環境，外出則要記得戴上口罩，抵擋PM2.5，並減少溫差變化影響，而洗完澡、起床時也要趕緊披件毛巾或外套。

透過日常保養，再配合醫師診斷、治療、定期回診，相信將會大幅減少各種過敏症狀的出現，阻斷過敏進行曲並大幅改善生活品質。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60175

更多健康資訊：健康醫療網

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