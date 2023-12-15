我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

不沾鍋1物質 乳癌潛在風險

賴昀岫
東亞乳癌在過去40年成長約四倍。(本報資料照片)
東亞乳癌在過去40年成長約四倍。(本報資料照片)

東亞乳癌在過去40年成長約四倍，整體而言，東亞乳癌發生平均年齡約比西方國家早10歲，研究發現，常出現在衣物、紙張護膜、食品包裝材料等表面塗層的PFCs濃度，與罹患小於50歲ER陽性乳癌有顯著正相關，醫師指出，多運動以及植物性飲食模式，可能有望降低年輕女性罹患乳癌的風險。

台大癌症醫院腫瘤內科部主任林季宏指出，從一系列東亞年輕型乳癌研究發現，東亞乳癌特色為相對年輕；年輕乳癌以管腔型為主、三因性較少；荷爾蒙相關因子為主要危險因子。

林季宏說明，外源性的環境荷爾蒙，除了過去已知的塑化劑（DEHA）外，近期又發現環境污染物「全氟烷基物質」（PFCs），會干擾人體內的荷爾蒙，這也是女性乳癌發生的風險因子之一，尤其是小於50歲的年輕女性，乳癌風險與血中PFCs濃度更是顯著相關。

林季宏表示，PFCs早年廣泛用來作為表面塗料，包括衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具等都有其蹤跡，例如不沾鍋若使用鐵氟龍塗層，當結構被破壞，也可能會造成PFCs成分釋出，乳癌防治基金會董事長張金堅則提醒，用來炒菜的鍋子、香水、精油等，都可能含有致癌因子，提醒民眾留意。

若想要降低乳癌風險，林季宏醫師指出，多運動以及植物性飲食模式，可能可以降低年輕女性罹患乳癌的風險，建議避免高熱量飲食攝取，以降低停經後女性乳癌風險，另也要遠離環境荷爾蒙暴露，「早生、多生、多運動」也有幫助。

除了預防外，積極治療也是對抗癌細胞的關鍵，台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴姿妤表示，左側乳癌患者在接受乳癌術後放射治療時，平均心臟暴露劑量會高於右側患者，後續有較高的缺血性心臟病風險。

賴姿妤指出，2005年到2017年共有2158位在台北榮總接受術後放療的乳癌病患，平均追蹤7.9年的時間中，89人產生嚴重缺血性心臟不良事件，而左心室受到25葛雷的體積大於4％，是預測心臟病風險的最佳劑量指標。

心臟病 腫瘤 癌細胞

上一則

拇趾外翻近40度痛到像火在燒 未治療可能引發全身骨骼問題

延伸閱讀

英保健署研究：逾50歲乳癌倖存者 無須年檢X光

英保健署研究：逾50歲乳癌倖存者 無須年檢X光
乳癌

乳癌
乳癌採多重治療 提高末期存活率

乳癌採多重治療 提高末期存活率
東華醫院收到慷慨捐款 加強預防乳癌項目及宣傳教育

東華醫院收到慷慨捐款 加強預防乳癌項目及宣傳教育

熱門新聞

有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

2023-12-13 07:14
天氣變冷日照變短，您是否也經常感覺心情低落，似乎有「冬季抑鬱」？（Pexels）

快看世界／冬季抑鬱怎麼辦？這些簡單方法恢復好心情

2023-12-07 12:45
(取材自健康醫療網)

長者走路不穩原因多 就醫檢查務必攜帶「1物」

2023-12-08 00:45
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，陽明交大與中研院等機構的最新研究結果顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成。（記者林琮恩／攝影）

脂肪肝將成肝癌主因 低劑量「阿斯匹靈」能降5成罹癌率

2023-12-09 17:16
許多民眾都有染髮的經驗。（記者賴昀岫／攝影）

染髮會成禿頭、髮變白？ 皮膚科醫曝禿頭白髮真實原因

2023-12-13 03:54
(取材自健康醫療網)

安眠藥擔心吃一輩子？你可以有更安心的選擇

2023-12-10 00:15

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任