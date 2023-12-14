紙杯盛熱飲 PE膜會釋出化學物質 最好自備容器

紙杯多加一層PE（聚乙烯）材質的「膜」，盛裝過熱的液體，會釋放出化學物質。（本報資料照片）

冬天來一杯熱飲可以暖心暖胃，但塑膠杯或紙杯遇熱可能釋出有害物質危害健康。

聚乙烯PE遇過熱液體 會溶出化學物質

買熱飲通常用紙杯盛裝，上面再封上一層塑膠封膜以防洩漏。台灣林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，紙本身「不防水」，若要盛裝液體就得「加一層膜」，那層膜就屬於PE（聚乙烯）材質，若遇到過熱的液體多少會釋放化學物質，最好能夠自行攜帶杯具盛裝。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，手搖紙杯或是其他熱飲紙杯使用PE（聚乙烯），多是LDPE（低密度聚乙烯），也常見於塑膠袋、半透明或不透明的塑膠瓶等，飲料杯上的封膜也同樣是PE塑膠，耐熱70至90℃。雖說聚乙烯化學結構上對人體健康並未有太大影響，但若是盛裝太高溫 的液體就容易融化，無法達到防水效果，建議若要購買熱飲，可自備玻璃器皿盛裝。

PVC材質超出耐熱溫度 易釋出塑化劑

超市內販售的許多商品也都使用塑膠容器，例如布丁盒、豆漿瓶等，使用的則是PP（聚丙烯）。顏宗海說，聚丙烯耐碰撞、耐高溫，耐熱溫度100至140℃，丙烯本身沒有毒性，但超出耐熱溫度也會釋放出丙烯，間接接觸到食物。

最需要注意的是PVC（聚氯乙烯），顏宗海說，PVC常用於保鮮膜、雞蛋 盒、調味罐中，耐受溫度僅60至80℃，雖然可塑性高，可是一旦超出耐熱溫度，就會釋放出對人體有毒的塑化劑。

保麗龍耐熱度不佳 會釋出神經毒性

同樣具毒性的還有「保麗龍」，過去部分手搖杯使用保麗龍材質的杯子，許多日本知名泡麵杯也都採用保麗龍。顏宗海指出，保麗龍的化學結構為許多苯乙烯聚集而成的「聚苯乙烯（PS）」，本身就是具有毒性的化學元素。其耐熱僅70至90℃，若要泡泡麵，水的沸點是100度，一旦沖入熱水，難免有毒性釋出；苯乙烯的神經毒性，會造成頭暈、疼痛及手麻、手腳無力等神經系統影響。

雙酚A不耐酸、鹼、高溫 常用於塑膠水壺

至於雙酚A主要用於聚碳酸酯（PC）製品，如塑膠水壺、奶瓶，以及罐頭食品的內襯鍍膜中，正常使用的狀態下不會溶出，除非在酸性、鹼性以及高溫的環境下，才會溶出毒性。

顏宗海說，雙酚A確實具有毒性，有輕微的女性荷爾蒙作用，研究發現長期接觸將增加心血管疾病 、肥胖、胰島素抗性、生殖障礙、慢性腎病、肝臟疾病，以及胎兒缺陷或導致孩童輕微智能障礙。但雙酚A在人體內的半衰期6小時，且不會累積。平時正確使用運動水瓶，不要超過120至130℃，基本上不會有過高的暴露量。

美耐皿含三聚氰胺 避免高溫暴露

顏宗海提醒，在夜市、美食街或餐廳常用的「美耐皿」餐具，其耐熱溫度110至130℃之間，由於當中含有「三聚氰胺」，暴露過多有腎結石風險。建議吃火鍋時，筷子若是美耐皿材質，避免直接夾取鍋內高溫食物，也不宜將美耐皿餐具放入微波爐、電鍋等高溫環境中加熱食物。