長期喝逾65℃熱飲 可能引起黏膜炎症 食道癌風險增

民眾冬天愛吃鍋物暖身，但醫師提醒，常吃過熱食物可能引起黏膜炎症，進而增加食道癌風險。(本報資料照片)

氣溫一降，身體渴望溫暖，本能會驅使我們尋求熱飲、熱湯的慰藉。廣告詞說「熱熱喝，快快好」，但現實是「熱熱喝，未必好」。尤其東方人愛吃鍋、愛喝熱湯、喝燒滾滾的稀飯，專家不斷提醒高溫 食物有害食道黏膜，世衛組織（WHO）更將超過華氏149度（攝氏65度）的熱飲定為食道癌可能的致癌 因子。此外，熱飲帶來的危機還包含「容器」可能釋出的毒物。但，冬天怎能沒有熱湯？該怎麼安全飲用？

許多人不知燙口食物可能致癌，主要與高溫食物會損傷食道黏膜有關。長期吃過熱食物可能引起黏膜炎症，進而增加食道癌風險。

★食道感覺神經 不敏銳

食道感覺神經不敏銳，燙傷疼痛難靠「自覺」發現。台灣台南奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，有些人較不怕燙，熱湯熱飲輕鬆入口，但食道感覺神經與舌頭不同、相較是「非常不敏感」，要靠感覺到疼痛而發現食道受傷「是不切實際的」。

楊畯棋說，因高溫食物對食道的傷害不容易馬上有感覺。當食道黏膜損傷漸進地變嚴重時，癌化病灶可能早在病人自覺之前就已存在。因此，不可因為自己不覺得燙口、疼痛，就忽略高溫食物對食道的潛在危害。熱飲溫度應控制在華氏149度以下，避免對食道黏膜造成損害，但最理想的狀態是，不要吃超過華氏122度（攝氏50度）的食物。

除了高溫食物，抽菸和喝酒更是食道癌危險因子。（本報資料照片）

★愛抽菸或喝酒 更危險

除了高溫食物，抽菸和喝酒更是食道癌危險因子。楊畯棋表示，有動物實驗證實非常高溫的飲料會誘發黏膜損傷；中國研究指出，高溫食物合併每日抽菸、飲酒者，罹患食道癌機率較高，但相較之下，抽菸或喝酒比燙口食物更危險。

台南市立安南醫院消化內科醫師黃文威則表示，研究清楚顯示，長期大量飲用華氏140度（攝氏60度）以上熱飲，會增加食道癌機會。而食道嚴重受傷後，患者可能會覺得吞嚥疼痛、吞嚥困難、胸痛。

楊畯棋表示，要判斷熱咖啡、茶飲是否已降溫到可飲用，可在沖泡後稍等一會兒，輕輕吹一口氣或用手臂皮膚靠近感受溫度，在感覺溫度降到「溫熱但不灼熱」時，應已適合飲用。

濃湯看起來不燙，卻常在入口後才被燙傷。（本報資料照片）

★高溫不一定冒煙 恐燙傷

至於冬天流行的火鍋、麻辣湯、粥品，目前醫學上並無針對特定熱食研究傷害程度。不過，油膩湯品在放置一段時間後，油滴會浮在表面而把熱量鎖在湯水內，從表面不容易察覺到食物熱度，若不注意囫圇飲用，就容易造成口腔黏膜燙傷。

黃文威說，凡是加熱過的食物都要小心。通常道理大家都知道，傷害就只是疏忽造成。值得一提的例子是，許多人愛喝的玉米濃湯，加入奶油比較多時，高溫不一定會冒煙，看起來不燙，很多人匆匆入口才發現太燙被燙傷，要特別注意。

除了熱湯熱茶，黃文威指出，抽菸、喝酒、嚼檳榔、攝取太多紅肉或加工肉品、蔬菜水果攝取不足，尤其還有巴瑞特 氏症，都是食道癌危險因子。

★吞嚥困難疼痛 已晚期

食道癌最常見的早期症狀「就是沒有症狀」，晚期可能有吞嚥困難、胸部疼痛、咳血、吐血、嘔吐、慢性貧血、體重下降等等。因此，要留意是否有家族史、抽菸、喝酒、嚼檳榔等風險，長期接觸這些因子會增加罹患食道癌風險，尤其男性、肥胖、蔬果攝取不足的人，更要定期接受篩檢與內視鏡檢查。

楊畯棋說，提高警覺才是盡早發現癌變關鍵。若出現症狀，通常病程已較嚴重，應盡早就醫。

巴瑞特式食道通常是長期胃食道逆流合併症，是食道細胞癌前病變，有腺癌化風險。此為示意圖。(本報資料照片)

●長期胃酸逆流 小心巴瑞特氏食道癌變

食道癌各種危險因子當中，民眾較不熟悉的是食道「巴瑞特氏（Barrett's esophagus）」症狀。常見的食道癌指的是鱗狀細胞癌，但有一成左右是腺癌。腺癌發生與長期胃食道逆流胃酸刺激有關。原本食道黏膜是複層扁平上皮，上皮細胞受胃酸刺激反覆發炎後，會產生黏膜細胞變性，從鱗狀上皮轉變成類似腸道黏膜的柱狀上皮細胞，黏膜變性的食道為巴瑞特式食道。

巴瑞特式食道通常是長期胃食道逆流合併症，是食道細胞癌前病變，有腺癌化風險，每年約有0.5%機會進展成癌症。目前巴瑞特式食道診斷，仰賴胃鏡檢查發現疑似病灶後，再合併切片化驗。

黃文威表示，雖然胃食道逆流不一定是高溫飲食造成，要看胃食道逆流的成因及常吃什麼熱食。另外，胃食道逆流的特效藥PPI種類多，有些已不需醫師處方，可在藥局買得到。

一旦發現巴瑞特式食道並有分化不良情形，可至胃腸專科門診諮詢是否該接受內視鏡治療根除。當胃鏡看起來發炎不明顯時，可以考慮接受酸鹼值檢測來確定診斷。