我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

外科手術 也有「無菜單式刀法」

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

近年來不少餐廳沒有菜單可以選，客人想吃什麼，全憑師傅拿不拿手，廚房裡面有什麼材料而決定，那手術時，也有「無菜單式刀法」嗎？

答案是：是的。

外科手術上，要開什麼刀，要怎麼開大概事先都知道，因為目前醫療發達，診斷進步，通常開刀前就知道要怎麼開，用什麼刀法。

但有少數特殊情況，開刀前是沒菜單的，就是不知怎麼開、開什麼？

例如受了槍傷、外傷，人休克了，一定是大量內出血，但到底是哪裡出血了，哪條血管破裂了，由於時間急迫，必須趕快打開胸腔或開腸剖肚，才知哪一條血管出了問題，或哪個內臟出了問題，也才能判斷要做什麼處置，用什麼刀法。

又如肚子痛得厲害，到了急診處，一檢查發現有腹膜炎，可能是盲腸發炎破掉了，可能是膽結石發炎或腸穿孔了，這種情形通常沒那麼急迫，術前大概可以猜是哪種病因，開什麼刀事先大概就知道；但也有撲朔迷離的案例，尤其拖太久了，腹膜炎厲害，無法在術前檢查出原因的，或時間緊迫來不及做詳細檢查的，此時緊急手術，真的就是無菜單式刀法了。

又回到少數案例，臨床懷疑肚子長了癌症，散布在腹腔裡，但少見的案例用超音波或內視鏡或電腦斷層或核磁共振等檢查也不容易查到元凶，此時做剖腹手術，好好探查一番，希望能找到真凶，屆時看情形才做決定用什麼刀法，這也是無菜單開刀的一個場景。

無菜單料理店之可以存在，在於師傅有特殊的手藝，食材也好，當然消費金額也高。而無菜單式刀法，通常是不得已的，診斷不明的病拖太久了，到了緊要關頭，只能靠開腸剖肚進去看，才能針對病因用特別的刀法處理，通常預後也較有問題。

例如常見的急性盲腸炎，如果發炎太久，可能會導致盲腸破裂，引起腹膜炎，又如膽囊發炎太久太厲害了，或胃穿孔或十二指腸穿孔太久了，此時引起厲害的腹膜炎通常很厲害，影像檢查也不容易抓到元凶，此時就會訴諸無刀法式開刀法，直接開進去，翻腸剖肚一番發掘真相，再決定使用哪種刀法。

總而言之，平時要好好做好健康檢查，了解你的肉身狀態，另外，有病要及早就醫，不要鴕鳥心態、諱疾忌醫，否則走向無菜單刀法一途，後果就堪慮了。

癌症

上一則

但願人「腸」久 不可不知的發炎性腸道疾病

延伸閱讀

下肢冰冷疼痛 傷口難癒 原來是周邊動脈阻塞 嚴重恐截肢

下肢冰冷疼痛 傷口難癒 原來是周邊動脈阻塞 嚴重恐截肢
中年男心臟病染疫重症 「冠狀動脈阻塞」命危搶救 1疏忽惹禍

中年男心臟病染疫重症 「冠狀動脈阻塞」命危搶救 1疏忽惹禍
教宗肺部發炎復原中 仍將維持原定COP28行程

教宗肺部發炎復原中 仍將維持原定COP28行程
誤當感冒不見好轉 喉嚨痛險變成甲狀腺低下

誤當感冒不見好轉 喉嚨痛險變成甲狀腺低下

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
天氣變冷日照變短，您是否也經常感覺心情低落，似乎有「冬季抑鬱」？（Pexels）

快看世界／冬季抑鬱怎麼辦？這些簡單方法恢復好心情

2023-12-07 12:45
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
(取材自健康醫療網)

長者走路不穩原因多 就醫檢查務必攜帶「1物」

2023-12-08 00:45
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，陽明交大與中研院等機構的最新研究結果顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成。（記者林琮恩／攝影）

脂肪肝將成肝癌主因 低劑量「阿斯匹靈」能降5成罹癌率

2023-12-09 17:16
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。（北榮新竹分院提供）

「老糊塗」可能是失智初期徵兆 醫師建議老人預防2要素

2023-12-06 03:51

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？