秋冬防中風 留意4病徵搶時間

冬季天冷，注意保暖，避免發生腦中風。(本報資料照片)

正值冬季早晚溫度低，對於腦中風 高危險族群形成威脅，提醒「三高 」族群應該做好生活、飲食控制，並注意保暖，避免血管收縮而引發中風。家人也要留意中風的徵兆，爭取送醫急救的時間，合力度過冬季的考驗。

三高患者 中風機率較高

冬季常見腦中風個案，有高血壓 、高血糖、高血脂三高的民眾，發生腦中風的機率高於一般人。

誘發腦中風的原因，除三高及抽菸等危險因子，還有先天性不可避免的年紀、性別，以及本身心臟瓣膜不全曾開過刀或置換瓣膜、沒有按時服用抗凝血藥物，或是不明的心律不整，容易產生血管內的血栓，造成心臟或腸子栓塞，甚至腦部血管的中風，且可能同時引發癲癇發作。

腦中風 分缺血、出血性

腦血管疾病主要有三類，分別為缺血性與出血性兩種類型的中風，還有其他血管病變。血管遇到天冷時容易產生收縮，使血液不易通過血管壁上已有很多粥狀物質的血管，血管狹窄加上供血不足而形成缺血性的現象，產生中風，相對應的神經學症狀就會出現。

如果對應到手腳，行動會半邊乏力；對應到感覺區塊，會覺得麻木且持續存在；對應到大腦（通常在左側）語言區，會出現語言功能異常；有人說得好但聽不懂，有的聽得懂但說不出來，最嚴重是聽不懂也說不出，通常會伴隨著慣用側偏癱無力。

圖是右側大腦大範圍缺血性腦梗塞。(圖：大林慈濟醫院提供)

腦中風的發生，以缺血性腦中風最多約占70%，可在症狀發生4.5小時內施打血栓溶解劑來治療；對於大血管阻塞，動脈取栓術是臨床上極為有效的治療方式，對病人送急診後的治療及預後都有更好的幫助。

圖是右側大腦出血性中風。(圖：大林慈濟醫院提供)

預防腦中風，首要注意的是，不論是晚上睡覺、白天外出時，都要特別做好保暖工作；更要做好三高飲食的控制，少吃油炸、澱粉類、精緻麵粉製作的食品，過度糜爛的食物、湯汁要減少攝取，建議採多菜少肉的地中海飲食方式。