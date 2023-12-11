黴漿菌久咳不止 銀翹散、清肺湯…中藥可緩解

黴漿菌感染常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。(本報資料照片)

中國北方呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌 (或稱支原體)案例升溫。中醫師指出，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周甚至數月的咳嗽，可使用銀翹散、清肺湯、黃連解毒湯與清氣化痰湯等方劑治療。

台灣國家中醫藥研究所長蘇奕彰表示，新冠肺炎 屬於寒濕病毒，進入身體後化熱轉為濕熱溫病，目前天氣轉寒冷，全球又進入病毒活躍期，包括新冠肺炎、流感 、腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒及黴漿菌，均快速增加。

中藥與腫瘤免疫學實驗室助理研究員魏紋祈說，病毒、細菌等病原體感染呼吸系統引發的免疫失調，通常伴隨IL-6、TNF-α等促發炎細胞激素的過度產生，以及相應免疫細胞的過度活化，進而導致肺炎、急性呼吸窘迫症、肺栓塞和細胞激素風暴的產生，嚴重的全身性發炎反應，甚至可能導致全身多重器官衰竭及死亡。

針對類流感疾病的中醫治療及癒後調理，基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜說，黴漿菌可使用銀翹散與清肺湯，痰多者加川貝母、魚腥草；肺熱偏盛則可加石膏、知母；呼吸道融合病毒（RSV）則可用麻杏石甘湯或定喘湯加三子養親湯，氣喘可加葶藶子、射干；肺熱嚴重可加魚腥草、車前草、黃芩；痰深難出可加桔梗、栝蔞仁；肺炎嚴重可合瀉白散；發熱惡風可加柴胡、芍藥。