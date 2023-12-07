我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

天氣轉冷易誘發心血管疾病 起床、出門時注意這些護心撇步

健康醫療網／記者吳儀文報導
近日氣溫變化大，可能會增加心血管風險。(取材自健康醫療網)
近日氣溫變化大，可能會增加心血管風險。(取材自健康醫療網)

近日氣溫變化大，可能會增加心血管風險，台灣國健署提供保暖護心小撇步，呼籲民眾注意起床、出門、進門三大關鍵時機。

心血管高風險群 謹記5保健要訣

台灣國健署表示，氣溫驟降、濕冷，會使血管內的平滑肌收縮，容易導致血壓升高，可能會增加心臟病、急性中風等疾病發作的機會，尤其三高患者、心血管疾病患者、高齡長者等族群，應謹記低溫保健要訣：規律運動，均衡飲食、定期量測血壓，定期回診，做好三高的管理與控制 避免使用菸酒的習慣。

注意3護心關鍵時機 對抗溫差小撇步

此外，護心保暖有3大關鍵時機要特別注意，分別是起床時、出門時、進門時，身體最有可能會在這3個時間點受到溫差影響。國健署針對這3個時機點提供以下護心保暖小撇步。

起床時：

晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，並放在隨手可拿到的地方。半夜醒來上廁所、早上起床時，都要記得先活動一下四肢、身體，待身體暖和後再緩慢坐起、坐穩，添加衣物保暖後手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，謹記「慢、熱、起、穿、行」口訣，切勿過於急促。

出門時：

應適時添加衣物，注意頭頸部、四肢末端的保暖，可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等保暖衣物，最外層則可選擇具有防水、防風功能的外套，且易於穿脫、合適肢體活動的衣物，避免穿著過於笨重或厚實，以維持恆定的體溫。

進門時：

從寒冷的戶外走進溫暖的室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能會引起低血壓。

洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，容易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。

國健署署長吳昭軍也提醒，民眾應注意頭頸、四肢的保暖，並留意家中長輩有無穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，早出晚歸的民眾則可以多層次（洋蔥式）穿著，隨著溫度變化穿脫衣物，避免溫差造成心血管健康問題。

【延伸閱讀】

走沒幾步腳就痛？　「下肢出現這些狀況」當心周邊動脈阻塞

情緒跟著氣溫下降又上升　當心你得了「天氣病」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60142

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

心血管疾病 三高 口罩

上一則

上班族睡不好竟是胃食道逆流 食藥署教4大招改善

下一則

季節交替「過敏三兄弟」找上門　中醫師列3建議改善

延伸閱讀

天氣寒冷日夜溫差大 國健署提「3要點」保暖護健康

天氣寒冷日夜溫差大 國健署提「3要點」保暖護健康
醫藥／睡到胸悶 痛醒就醫才發現「心肌缺氧」 誘發心血管痙攣

醫藥／睡到胸悶 痛醒就醫才發現「心肌缺氧」 誘發心血管痙攣
熱又躁好困擾 更年期慎防5病症

熱又躁好困擾 更年期慎防5病症
體能活動、體重管理、少糖少油… A.W.A.Y. 4要領遠離糖尿病

體能活動、體重管理、少糖少油… A.W.A.Y. 4要領遠離糖尿病

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

2023-12-01 13:57
（圖：健康醫療網提供）

七旬翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤食這物惹禍

2023-11-30 01:30
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。（聯合報系資料照片）

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

2023-11-29 04:42
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
(取材自健康醫療網)

40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

2023-12-03 00:15

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該