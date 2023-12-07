季節交替「過敏三兄弟」找上門　中醫師列3建議改善

常見過敏疾病有過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎，故被稱為「過敏三兄弟」。(取材自健康醫療網)

奇奇是氣喘兒，平日容易咳嗽、流鼻水、鼻塞、眼睛及鼻癢等，尤其早上起床和夜間鼻塞嚴重，容易夜咳影響睡眠；若下雨多日、環境潮溼，還會導致氣喘不定時發作。經醫院小兒過敏中西醫合療門診治療後，幾乎不再夜咳，氣喘也穩定控制，就連早上起床亦不會一直擤鼻水。

過敏三兄弟 常見這些原因導致

台灣安南醫院中醫部醫師林莉華醫師表示，常見過敏疾病有過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎，故被稱為「過敏三兄弟」，這三種疾病可能單獨出現，或兩種、三種合併出現在過敏體質患者身上。過敏疾病的原因除了先天遺傳，還與後天的環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

過敏苦不堪言 疾病特性一次看

林莉華醫師進一步解釋過敏的疾病特性：

．過敏性鼻炎常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。

．異位性皮膚炎是慢性、持續性的皮膚炎，且會反覆發作，典型症狀為皮膚紅疹、濕疹狀、皮膚增厚苔蘚化、脫皮、滲出組織液等。通常好發於小兒，但在成年人中也會發生，與遺傳或生活環境息息相關。若年紀小於2歲，好發於臉、頭皮、四肢外側（伸側）；若為2歲至青少年時期，則好發於頸部、四肢內側（屈側）。

．氣喘的主要症狀有陣發性呼吸困難、呼吸延長、咳喘、呼吸有喘鳴聲等，常常因吸入刺激物質、感染、接觸過敏原等情形而引發。此外，氣溫變化過大也很容易發作，且以夜間和凌晨居多。

防範過敏發作 日常3點提醒

針對過敏體質，林莉華醫師提供幾點生活習慣與飲食的建議：

一、少吃生冷食物，如寒性水果、冰品及冰飲

二、避免接觸過敏物質，常見過敏原為塵蟎、黴菌、狗毛、貓毛等

三、經常換洗寢具，避免使用地毯、布／絨布沙發，窗簾則盡量採用百葉窗，並適時使用除濕機、空氣清淨機等

【延伸閱讀】

失眠 怎麼辦？瞭解根本原因才能有效改善 失眠的4大分型與對應方案一次看

換季皮膚敏感，原因與保養方式一次告訴你

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60098

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw