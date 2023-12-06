失眠分時差型、過早清醒等4種 對應方案一次看

(取材自健康醫療網)

「醫生，我最近老是失眠 怎麼辦？」失眠是現代人普遍的困擾，長期下來可能影響身心健康，甚至白天的學習、工作進度，不能掉以輕心。台灣鍼還中醫診所內科醫師蕭家駒表示，掌握失眠的 4 大分型，瞭解自己的體質，就有機會找到問題起因，有效改善睡眠困擾。

失眠的成因

根據成因，現代醫學將失眠分為「原發性失眠」與「繼發性失眠」。「繼發性失眠」是基於外部因素干擾而產生的失眠，像是酒精、藥物，或咖啡 因刺激，只要移除干擾因素，就可解決困擾。例如，酒精成癮的人需要酒精才能安穩入睡，因此在戒斷時容易產生失眠症狀，這時建議尋求身心科醫師，以特定方法或藥物協助戒斷。

「原發性失眠」的成因則比較複雜，因為在現代醫學定義中，「原發性」指的是找不到明確病因的疾病。蕭家駒醫師建議，如果你是「原發性失眠」，適合尋求中醫協助。

中醫如何看待失眠

根據失眠的型態，可分為以下四大類型，各類型分別對應不同的病理機轉：

難以入睡型

躺下去之後，需要30分鐘以上才有辦法入睡。

起因通常是「熱」。常見的「熱」又可分為「心火」、「膽火」與「肝火」。「心火」是一種煩躁的感覺，明明想靜下來，卻有一種躁動不安的感受，讓人難以入睡。「膽火」和「肝火」則通常和壓力或情緒有關，例如你現在正在忙一個專案，壓力大時就容易產生肝膽火熱型的失眠。

如何改善：如果你是因為「心火」、「膽火」或是「肝火」而難以入睡，這個狀況只能看醫生。因為治療熱的苦寒藥物非常苦，幾乎沒有人將這些藥材做成藥膳湯和食物，所以只能於診間取得藥物。

容易中斷型

睡眠無法持續到早上，通常會在凌晨 2～3 點突然醒來。

這種狀況其實很嚴重，因為人的睡眠由淺層睡眠進入深層睡眠，需要大約 40 分鐘的時間。長期停留在淺層睡眠的狀態，就沒辦法獲得真正的休息，甚至感覺愈睡愈累。

如何改善：如果你時常睡一半醒來，或是常常感覺焦慮、壓力大，這一類型建議做冥想的功課。冥想是一種大腦體操，當繁雜思緒在大腦裡呼來喚去的時候，透過冥想的訓練，將專注力完全集中在自己身體或特定部位，屏除不必要的雜念，有助於這一類人進入更深層的睡眠。

過早清醒型

比預定起床的時間更早醒來，且很難再次入睡。

這很常發生在老人家身上，起因通常是「腎虛」。「腎虛」就如同電池老化的過程，如果你容易早醒，代表身體已經在退化了，而且這件事是不可逆的，我們只能延緩退化的速度。如何延緩呢？就是建立規律的作息。

如何改善：如果你屬於「虛」的類型，平時則需要多吃一些比較營養的食物，讓體能維持在較好的狀態。

時差型失眠

有些人因工作或考試的關係，睡眠時間需要大幅跳動，則會產生「時差型失眠」。這在現代醫學來說，是褪黑機素分泌的問題。生活作息短期內變動大，使褪黑機素來不及調節。

如何改善：若你平時工作需要出差、無法維持規律生活作息，建議你可以將「酸棗仁」煮水飲用，酸棗仁具有調節褪黑激素分泌的功效。

其實，人的身體很複雜，並不是每個症狀都能完全對應，在診間，醫師也常遇到這樣的疑問：「醫師，如果我是『虛』的體質，但卻常常難以入睡，這樣我到底是虛還是熱？」蕭家駒醫師認為，好的中醫師應會處理複雜矛盾的資訊。這種情況通常是由多重原因導致，如果有體質衝突問題，則建議直接找醫師。

資料來源：健康醫療網

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