換季皮膚敏感 保養方式一次告訴你

(取材自健康醫療網)

秋冬期間，許多人皮膚開始出狀況。不論寒流來襲，氣溫急遽下降，天氣乾燥的時候；還是平常早晨日照較少，氣溫較低，到下午突然回升的氣溫，造成的肌膚困擾，都讓人無所適從。溫度稍微變化，空氣濕度一有變動，嬌嫩細緻的皮膚就馬上抗議給所有人看，這樣的問題，到底該怎麼解決？

敏感肌膚出問題 乾燥脫屑出油都有可能

台灣皮膚科診所主治醫師王昱澔表示，皮膚敏感的人，容易受到外界影響，比如溫差、乾濕度變動大時，就容易乾燥、搔癢，臉部或全身脫屑、泛紅，甚至脫皮等等；不只秋冬，春夏天氣逐漸熱起來，肌膚敏感的人也容易乾燥，或者異常出油等等。

現在的秋冬時節，日夜溫差大，早上天氣冷，皮膚較易乾燥、緊繃、脫屑，到了下午，日照增加，氣溫升高，反而就容易肌膚灼熱、發紅、發癢甚至到刺痛了。

敏感肌膚成因多樣，核心皆是失去屏障功能

談及敏感肌膚是如何出現的，王昱澔醫師分為兩類成因：先天與後天。

先天主要是天生膚質敏感，角質層屏障不完整，導致一旦受到外界刺激──如各類化學物、溫溼度影響等──皮膚就特別不舒服；而後天因素，如塵蟎、空氣汙染 、花粉、清潔不當，或是壓力、焦慮、慢性疾病等等，長期影響下，皮膚就容易敏感、癢、粗糙，逐漸失去正常屏障功能，秋冬季一到，乾癢症狀就更加明顯了。

清潔保養要注意 作息不正常會更嚴重

皮膚過敏的人，日常保養更需要比別人小心些。王昱澔醫師特別說明，如果有上妝需求，要小心挑選，盡量避免添加酒精、香料、色素、防腐劑的產品；出門時有上妝或擦防曬，回家後更是要卸除乾淨，有殘留更容易造成皮膚不適。

臉部清潔時，以溫和、中性保養與清潔液為主，避免過久的清洗時間與過熱的水，有些人會因為不舒服而以為是髒污的關係，過度清潔，導致洗去保護皮膚的角質層和油脂，反而讓敏感膚況更不穩定。後續要進行肌膚養護，也謹記選擇單純成分與效果的保養品，例如簡單的保濕乳液即可。

想要改善皮膚敏感，除了避免接觸各類汙染源，更要作息正常，避免熬夜，睡眠不足之下，敏感的皮膚狀況會更不穩定。

資料來源：健康醫療網

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