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辣椒、綠茶、水 有助消除內臟脂肪

周佩怡
增加基礎代謝率，減少熱量攝取，可消除內臟脂肪。(圖：台灣國健署提供)
增加基礎代謝率，減少熱量攝取，可消除內臟脂肪。(圖：台灣國健署提供)

囤積在腹部的內臟脂肪可能會引起全身發炎反應，不僅造成肥胖，還會出現糖尿病、脂肪肝、心包油，甚至心血管疾病。藥師許俊德表示，只要增加基礎代謝率，減少熱量攝取，即可消除內臟脂肪，他推薦辣椒等辛香料、綠茶、水三種東西，能明顯幫助減肥。

脂肪分為皮下脂肪和內臟脂肪，前者分布在臉、下巴、四肢、背部的皮膚下，協助身體禦寒；後者負責支撐肝、脾、胃、腎等臟器，但內臟脂肪過多，易造成血管狹窄、血壓高，提高罹患心臟病、阿茲海默症、糖尿病、中風癌症等風險。

內臟脂肪比皮下脂肪還好消除，許俊德說，只要體重下降，內臟脂肪一定會下降，建議民眾可採地中海飲食，多攝取優質蛋白質，如瘦肉、雞肉、魚、無糖豆漿等，維持肌肉量，提升基礎代謝率。

過量的精緻澱粉會讓血糖快速上升，脂肪無法順利燃燒，許俊德建議，應改吃糙米、地瓜、玉米、馬鈴薯等，更要多吃蔬菜，幫助腸胃蠕動，也要攝取適當油脂，如橄欖油、魚油等。

該如何消脂肪？許俊德建議，吃辣椒等辛香料，可幫助身體產熱，促進新陳代謝，擴張微血管，有助脂肪燃燒；綠茶含兒茶素、多酚，具抗氧化作用，降低體脂生成；多喝水能加快新陳代謝速度，排除廢物，是減肥路上必不可少的東西。

要減肥運動也很重要，許俊德認為，可做深蹲、伏地挺身等肌力訓練，健走、慢跑、騎腳踏車等有氧運動，能提升基礎代謝率，消耗熱量；若民眾受傷或過重，可改為等長訓練，像棒式運動、靠牆半深蹲，能幫助肌肉生長，燃燒脂肪。

內臟脂肪指標。（資料來源／許俊德）
內臟脂肪指標。（資料來源／許俊德）

心臟病 中風 癌症

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