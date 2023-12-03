中年男心臟病染疫重症 「冠狀動脈阻塞」命危搶救 1疏忽惹禍

圖片來源／健康醫療網

60歲的林先生因為呼吸衰竭及COVID-19（新冠肺炎）重症被送至醫院緊急插管，再轉加護病房接受治療，因患有心臟衰竭、慢性腎衰竭和糖尿病等多種慢性疾病，經診斷為Complex Higher-Risk (And Indicated) Patients（簡稱：CHIP），是一種複雜性和高危險性病患，為外科手術高風險族群。醫師以經皮冠狀動脈治療打通林先生的右冠狀動脈，最終整體水腫以及感染好轉，順利脫離呼吸器，後續門診追踪無胸痛和呼吸喘的現象。

心臟用藥卻未詳細檢查 確診後病情急轉直下

台灣大里仁愛醫院心臟內科醫師王美英表示，林先生生意事務繁忙，平常都是在住家附近的心臟科診所就醫，雖有吃藥但還是會喘、下肢水腫，覺得不舒服，做健康檢查卻未深入細項檢查。在加護病房治療過程中，肺水腫以及肋膜積水，心臟酵素（心肌旋轉蛋白T）偏高而會診心臟內科。經安排心臟超音波心臟功能大約40%，鑑別診斷為Covid-19後心肌炎或是急性冠狀動脈綜合症。

血栓機率高 手術打通「冠狀動脈」、脫離呼吸器

王美英表示，後續建議患者做心導管檢查，並向家屬解釋心導管術的併發症出血、感染、造影劑過敏、血管損傷及腎功能傷害，由於病人和家屬考慮顯影劑引起之腎病變而洗腎，王醫師則強調心肌細胞缺氧壞死後造成心臟組織永久受損壞死的風險，若越早執行心導管手術將血管阻塞處打通，可以搶救越多心肌細胞，也可以讓心臟功能更進步幫助脫離呼吸器。

王美英進一步解釋，經心導管檢查發現右冠狀動脈完全堵塞，左前降枝（LAD）大約60-70%狹窄，為了避免顯影劑引起之腎病變，先處理右冠狀動脈，由血管內超音波發現瀰漫性鈣化的病灶。後續則利用帶刀片氣球擴張術後及血管內超音波評估血管面積狹窄程度，血管成功撐開後使用2支塗藥支架，後續追蹤不但肺水腫情況有進步，腎功能也沒有惡化。由於林先生有心臟衰竭，糖尿病、慢性腎衰竭病史和COVID-19確診，發生血栓機率相當高，死亡率也很高，所幸儘速把冠狀動脈打通之後，減輕心臟的負擔，即可成功脫離呼吸器。

三高 應規律服藥 注意飲食、接種疫苗

王美英強調，如果平常有三高一定要按時規則服用藥物，對於心臟衰竭要好好地控制體重、高血壓、糖尿病以及水分，最重要的就是一定要戒菸，並遵照營養師擬定的糖尿病飲食，建議每年打流感疫苗 以及肺炎鏈球菌疫苗，有心臟衰竭和慢性腎臟病，避免吃止痛藥。

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