7歲女童胸部發育 中醫逆轉性早熟

兒童7歲起性早熟日增，中醫師莊照宇提醒家長轉大人藥方，不能亂吃。（圖：莊照宇提供）

兒童性早熟日增，中醫也出現「傳統轉骨藥方」已不一定適合使用說法。台灣奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇舉女童7歲胸部就已明顯發育、太早「性早熟」還需中醫介入「逆轉」，提醒家長注意孩童「飲食西化及環境荷爾蒙影響」問題，不要亂給孩子吃藥。

莊照宇指出，現在孩子生得少，家長常望子成龍望女成鳳，希望不要矮人一截。孩子身高不理想很多家長尋求中醫協助，希望轉骨。但兒童性早熟比例漸增，且女孩發病率明顯較高，這種體質也不適宜傳統轉骨方，有可能反而長不高。

莊照宇說，性早熟診斷標準為女生8歲前胸部發育或是10歲前來月經；男生在9歲前睪丸變大。性早熟除使初經提早，也因為青春期後性荷爾蒙上升，加速生長板的閉合，影響成年身高。

10歲陳小妹7歲胸部就發育，兒童內分泌科骨齡檢查已達12歲，西醫兒科診斷為「特發性中樞型性早熟」，建議施打青春期抑制劑(GnRHa)延緩發育進程，但媽媽憂心骨齡超前影響孩子身高，也怕初經提早來，孩子身心未準備好。孩子也怕打針，改求助中醫。莊照宇以中藥抑制骨齡，追蹤生長經近一年治療，陳小妹骨齡仍保持在12歲，初經也未提早來，身高逐步增加，目前仍持續於門診追蹤。

因兒童性早熟也可能是腎上腺腫瘤 、性腺腫瘤、腦部腫瘤、或基因遺傳異常等導致，一年長高不到4公分，或是發育明顯太早通常早於7歲、病程發展快速案例，中醫兒科也會協助轉診兒童新陳代謝科，採中西醫聯合照護。

性早熟中醫角度與小兒「陽常有餘、陰常不足」有關，目前病因多不明，可能與肥胖、環境荷爾蒙接觸、或誤服滋補藥物有關。坊間轉骨方常含促進荷爾蒙分泌的補腎藥物，較適用發育遲緩及骨齡落後的孩童；未進入青春期或骨齡超前的性早熟孩子若誤服，反而可能骨齡加速，生長板過早閉合，亂補恐造成反效果。

莊照宇說，性早熟有不完全與完全兩種，前者只有乳房發育、睪丸變大第二性徵發育，骨齡無超前，中醫會開立大劑量麥芽，搭配夏枯花、黃柏等中藥延緩骨齡成熟；後者骨齡也明顯超前，下視丘-腦下垂體-性線軸已啟動，這時可能再配合清瀉相火藥物如知柏地黃丸等。

莊照宇建議孩子生長發育飲食、睡眠、運動是關鍵，減少熬夜、三餐定時，避免攝取含糖飲料或高熱量加工食品，控制體重。多補充優質蛋白質如牛奶 、豆漿、蛋等，加強跳繩、投籃等縱向運動，每次至少15至30分鐘，不只刺激生長激素分泌幫助身高發展，也能改善心肺功能。