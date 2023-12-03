吃黃豆導致性早熟？營養師這麼說

(取材自健康醫療網)

網路傳言常吃黃豆或其製品容易導致性早熟！造成家長們人心惶惶。台灣癌症 關懷基金會黃淑惠營養師特別澄清，天然的黃豆及其製品含有植物雌激素「大豆異黃酮」，與動物雌激素不同，目前研究並未證實天然食物中的大豆異黃酮會促進性早熟，適量攝取（每天2-3 份大豆製品）是安全的，並強調規律作息、健康飲食、減少暴露到環境賀爾蒙才是避免性早熟的關鍵。

國宴御廚雷議宗指出，大豆是非常健康的食物，但許多人因為不喜歡豆味或是怕脹氣所以不喜歡吃，建議烹煮黃豆及黑豆之前，先浸泡8-12小時，讓豆子有小芽發出，此步驟稱之催芽，目的是讓豆子產生酵素，讓營養變成更小的分子，能有更好的吸收，避免脹氣，而且風味也最好。

黃翠華執行長表示，大豆擁有完整人體必需的胺基酸，為蛋白質食物類「豆魚蛋肉」中重要性排行榜首位，是相當優質的蛋白質來源，富含不飽和脂肪酸但不含膽固醇，可以降低心血管疾病 的風險，含有膳食纖維可促進腸胃蠕動，維持腸道健康，天然大豆及其製品是目前最推薦的蛋白質來源，部分大豆製品鈣含量高（如：板豆腐），更是補鈣的好食材。

資料來源：健康醫療網

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