40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

(取材自健康醫療網)

近年許多國外健康照護機構提倡「唯水禁食」健康養身法，在5-40天禁食期間內僅飲用蒸餾純水。然而，以斷食來提升健康是否安全呢？台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討禁食，以美國加州 真北健康照護中心為例，從科學角度提供「唯水禁食」健康效應及安全性實證，顯示斷食對全身器官組織產生反應、影響腸道組織結構，也為部分疾病治療提供曙光。

影集《養生好不好：斷食》舉了2間斷食健康中心分別作為正反例子：真北健康中心和坦格伍德健康中心。美國加州住宿型機構真北健康照護中心，創辦人提倡一種斷水飲食法，減少食物而增加水分攝取，提升體內代謝；另外，真北健康中心也提供舒適的環境及看護讓參與者能放心斷食，也有醫師定時追蹤身體狀況。

而坦格伍德健康中心看起更像是渡假村，但沒有看護及醫生來保全斷食者的安全和健康。導致斷食者被發現倒在酒吧石階上，送醫後發現腦部重創，幾天後仍不治身亡。坦格伍德健康中心也有其他的斷食者，因為斷食導致血壓、血糖不穩而導致跌倒、受傷的情況。關於斷食的隱憂，科學界提出許多疑問，斷食是否能作為提升健康或治療的手段，仍需要科學上的實證。

「唯水禁食」由專業醫療團隊全天候監控

嚴明芳教授說明，真北健康照護中心提倡的「唯水禁食」，整個過程由專業醫療團隊全天候監控，主要進行5至40天水斷食，這段期間僅飲用蒸餾純水。

斷食前評估

首先，醫療人員於斷食前需進行個案評估，包括：用藥及身體狀況，且個案須保留至少2天準備期，戒掉刺激飲食如：辛辣食物、咖啡 等，並以全穀食物為主。個案還需進行身體檢查。

斷食期間健康監測

醫療人員需對個案執行健康監控、定期身體檢查、實施健康教育課程，每天飲水量不少於2000 cc蒸餾水。

斷食後重新進食建議

醫療人員提供重新進食建議，重新進食時間必須為斷食的一半，如：斷食40天則進行20天重新進食，且過程需循序漸進，使用水斷食後一開始只能生吃蔬菜、水果，接著慢慢增加蒸食、澱粉、全穀食物攝取。

然而「唯水禁食」有少許不良事件發生，根據真北健康照護中心回溯性回顧，從2006至2011年收集年齡21歲以上且連續「唯水禁食」2至40天個案中，總共768人次有555人次無或有輕微症狀，212人次有明顯症狀需藥物介入，1人次有危及生命狀況，但無人死亡。主要症狀包括：疲勞、失眠 、噁心等，大部分個案沒有太大副作用，原因是斷食期間受到醫護人員監督，若有任何不適皆會立刻中止斷食計畫，在如此專業監控下個案既安全且有保障。

關於「唯水禁食」能否改善健康代謝指標？真北健康照護中心一項研究招募40人超重或肥胖、非糖尿病個案進行基本身體評估，固定執行10天水斷食、5天再進食。結果發現，斷食結束後許多指標包括：體重、收縮壓、低密度脂蛋白、高敏感性C-反應蛋白皆有下降，不過進食期結束時後則發現，高密度脂蛋白下降，且三酸甘油酯、血糖、胰島素有上升趨勢。

研究顯示，斷食對身體結構如：肝、胰島素、脂肪組織具有改善作用，大部分指標朝著良好方向，而再進食期結束後卻有些危險指標上升，因此研究者在個案於進食期結束後繼續追蹤6週，結果則發現因個案重新補充食物攝取，數據顯示三酸甘油酯、血糖、胰島素有回復基礎值，呈現短期健康效益。

資料來源：健康醫療網

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