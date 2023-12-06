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骨質疏鬆難自知 1分鐘自我檢查 及早預防

鄒尚謙
「體態」對骨質疏鬆影響很大，由於肌力不足導致骨頭長期缺乏訓練，反而讓關節耗損加劇。（本報資料照片）
「體態」對骨質疏鬆影響很大，由於肌力不足導致骨頭長期缺乏訓練，反而讓關節耗損加劇。（本報資料照片）

骨質疏鬆難以自知，許多患者一旦發現就是因為骨鬆導致的骨折，若能夠及早預防，對長者來說更能夠預防長期臥床的窘境。醫師指出，「體態」對骨質疏鬆影響很大，由於肌力不足導致骨頭長期缺乏訓練，反而讓關節耗損加劇。民眾可透過「一分鐘骨鬆風險評估表」，及早做好骨鬆的預防，才能避免後續長期的治療過程。

台灣開業骨科醫師盧異光表示，年紀大肌肉容易流失，肌肉力氣若不足，脊椎就容易壓迫性骨折。當肌肉拉不住身體、骨骼的重量，就會往前傾產生駝背的姿勢，這時候便拿出助行器協助，但又缺乏訓練，背部無力又不斷將就，體態不斷去配合不足的肌力，連帶導致膝關節、髖關節出現問題，延伸成骨質疏鬆的狀況，但這些其實都可以避免。

骨質疏鬆其實有前兆，盧異光說，60歲以上民眾下背痛的比率相當高，容易全身痠痛、莫名閃到腰、駝背都是骨鬆的前導症狀。比如臨床上遇到許多患者，可能去按摩店舒展筋骨，但肩胛骨一按就斷；五十肩復健時，復健師一扳就骨折；咳嗽咳到腰椎骨骨折，或是搬移機車脊椎就斷裂，都是相當常見的狀況。

盧異光指出，僵直性脊椎炎、類風濕關節炎患者可能因為關節疼痛因此不敢運動，但減少活動後就是骨質疏鬆「預備軍」；而甲狀腺功能不好，也會影響到骨頭新陳代謝，長期使用類固醇也會導致骨質密度降低。

「長者骨折的死亡率跟乳癌一樣。」盧異光提醒，骨折死亡率高是因為骨折後無法活動，造成敗血症、吸入性肺炎等其他感染症狀，導致死亡率相當。因此骨折要積極治療、復健，且補充足夠鈣質，若吃素者蛋奶都不吃，則要補充鈣片。傳統飲食上，豆漿是很好的選擇。

台灣開業骨科醫師盧異光提供「一分鐘骨鬆風險評估表」。(圖：盧義光提供)
台灣開業骨科醫師盧異光提供「一分鐘骨鬆風險評估表」。(圖：盧義光提供)

「中華民國骨質疏鬆症學會提供一分鐘骨鬆風險評估表，民眾可自行評估。」盧異光說，許多自行判斷的標準，例如成年後是否一年摔倒超過一次，體重過輕、BMI少於19、家族內是否有人骨鬆都是風險因子，可以自行上網查詢後填寫，做好自我健康監測。

●一分鐘骨鬆風險評估表：https://health.ntuh.gov.tw/health/hrc_v3/gm005.aspx

台灣開業骨科醫師盧異光提供「一分鐘骨鬆風險評估表」。(圖：盧義光提供)
台灣開業骨科醫師盧異光提供「一分鐘骨鬆風險評估表」。(圖：盧義光提供)

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