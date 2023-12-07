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可樂加熱解感冒？ 專家：不如黑糖水加老薑效果更佳

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想暖身、恢復體力，不妨喝老薑黑糖水。（本報資料照片）
想暖身、恢復體力，不妨喝老薑黑糖水。（本報資料照片）

許多人是「可樂控」，每天都得喝上幾口氣泡飲料，就有網友推薦，在感冒發燒、食慾不振、精神委靡之際，將可樂加熱飲用，可改善不適症狀，但這麼做真的有效嗎？台灣中山醫學大學營養學系教授王進崑認為，可樂加熱後，只剩糖水，另有一點點咖啡因，頂多補充熱量、短暫安神，還不如沖泡老薑黑糖，或飲用稀釋過的運動飲料。

王進崑表示，可樂加熱後，沒了氣泡，就變成熱糖水，容易消化吸收，適度飲用有助於熱量補充。另外，可樂含有咖啡因，確實可以達到醒腦效果，短暫提振精神。

不過，想要補充熱量，緩解感冒所引起身體不適症狀，王進崑表示，比起可樂，還有更好的替代方法，那就是來1杯熱呼呼的純黑糖水，如果裡面含有老薑，效果更好。

黑糖保有最原始的甘蔗天然氣味，且甜度較低，無須經過水解或腸道酵素消化，就能快速被身體吸收，轉換成人體所需熱量。此外，黑糖含有豐富維生素，以及錳、鋅、鎂等礦物質成分，可適度補充因感冒而流失的電解質。

若想暖身、恢復體力，以及補充電解質，不妨在水中添加老薑、黑糖效果更優，王進崑指出，老薑可以促進排汗，又含有薑黃素，屬於天然的止痛成分，與黑糖並用，熱水沖泡後飲用，確實更能舒緩感冒不適。此外，感冒後，身體會流失大量電解質，也可飲用運動飲料，與開水對半稀釋，除了降低糖份，更有益於身體吸收。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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