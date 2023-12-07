吃素也能進補嗎？改變蔬菜性味 調整烹飪方式 搭配營養滿分料理

赤小豆（圖）與大米熬粥，有清熱利水消腫功效。（本報資料照片）

進補是一門很深的學問，如何根據自己的體質，以正確補法適當的補冬，是大家需要注意的課題，尤其本身有三高 、腎臟病、癌症 等慢性病患，在進補上更不能馬虎。中華民國中醫師公會全國聯合會理事長林源泉強調，民眾只要把握「適當飲食」、「忠於原味」、「減少油脂」3個原則，就可健康補冬了，也呼籲民眾，對於進補有任何疑問，最好先諮詢合格專業的中醫師後，再選擇針對自己體質合適的藥材及方式進補，才能達到最好的效果！

各族群補方都不同

民眾在補冬時常會選擇麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等料理，但從中醫角度來看，民眾體質有分寒、熱、虛、實；中藥藥性則分辛、涼、甘、溫，因此每個人所適合進補的方式也不一樣，且對三高、腎臟病、癌症患者來說，有些進補料理含有高普林、高膽固醇，因過於燥熱關係，對特殊飲食及體質者並不適合。

中醫師公會全國聯合會說明，嬰幼兒的免疫系統和消化系統仍在發育中，所以不應過度食用補品；青少年位於成長階段，適合使用白芍、熟地、當歸、川芎、黃耆、茯苓、黨參等藥材，並與雞腿、排骨等富含蛋白質的肉類一起烹煮的料理；孕婦可選擇白朮、杜仲、桑寄生、菟絲子、枸杞子等藥材，是能保胎、安胎、健脾補腎的藥物；容易手腳冰冷、疲倦的銀髮族則適合採用熟地、當歸、何首烏、菟絲子、枸杞子、山藥等藥材的補品，能補氣血、腎氣。

針對茹素者適合的進補方式，中醫師公會全國聯合會補充，蔬菜多寒涼，長期茹素者體質也偏冷，因此料理可添加姜、花椒、八角、咖哩等辛熱藥材，改變蔬菜的性味。烹飪方式調整為煲湯、燉煮、紅燒，同時注意補充鈣質及蛋白質，可以選擇紅莧菜、菠菜、芥藍菜、豆腐、豆乾等食材，搭配出營養滿分的料理。林源泉強調，民眾只要把握3個健康飲食原則，就可以健康補冬：

1.適當飲食：選擇適合體質的進補方式，美食當前避免暴飲暴食。

2.忠於原味：避免加工肉品及高鹽份調料，享受藥膳及新鮮食材原味。

3.減少油脂：避開高油脂帶皮肉品，享受藥膳湯頭時先撈去浮油。

慢性病患進補不困難

關於本身有慢性病的民眾，該如何進補呢？中醫師公會全國聯合會指出，患有心血管疾病者，食用麻油雞等溫補藥膳反而不利身體健康，料理中的酒精與肥肉油脂，會導致血脂的上升，若要進補應以平補或涼補為主。料理上選擇牛蒡、木耳、冬瓜、山藥、蓮藕、番茄、參鬚、決明子茶、西洋芹等材料，並搭配當歸、黃耆、枸杞子與紅棗等中藥材，以少油、少鹽、少糖原則做補湯，才能達到健康又養生效果。

以中醫角度，慢性腎病是「腎虛、氣虛、血虛」，藥膳調理重點在於補腎、補氣、補血，同時以中醫療法可降低腹膜透析病患，在治療中遇到搔癢、倦怠感、水腫等副作用症狀。中醫師公會全國聯合會提醒，藥膳藥膳湯液內含有高濃度的普林、鉀離子及磷離子等物質，容易造成水份的堆積，建議腎臟病患不要喝湯；食用肉類尤其是內臟時，份量以1塊肉為限，避免使血中肌酸酐、尿 素氮上升。同時提供2款適合的藥膳食譜，讓腎友也能補冬：

赤小豆粥：食材包括赤小豆100克,、大米100克，將上述食材用水適量熬成粥，每日1餐。具有清熱利水消腫功效，用於急性腎炎、慢性腎炎等水腫為濕熱者。

西瓜翠衣茶：西瓜青皮10克、綠茶適量，新開水適量沏茶飲用，可達到清熱解毒、利水消腫之效，用於急性腎炎或慢性腎炎水腫的人。

對於正在接受化學標靶治療的癌症患者，中醫師公會全國聯合會提到，化療藥物傷陰液，病患的口腔粘膜脆弱，進補忌食大辛大熱的食材，像是花椒、八角、高麗參、麻辣等物。進補要點以養陰修復細胞，提升胃氣為主，適合補充牛蒡、蓮藕、銀耳、山藥等食材。

除了飲食外，中醫獨有的三九天（貼），「夏養三伏，冬補三九」也是很好的補冬方式，中醫師公會全國聯合會表示，從冬至的次日算起，每9天一數，共推算出的3個9天，分別在2023年12月31日、2024年01月09日、年01月18日這3天的時間，使用辛溫散寒、祛痰逐飲的藥物，在特定的穴位進行敷貼，可改善過敏性疾病和易感冒的體質。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)