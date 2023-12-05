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長輩脾氣變了 查出認知障礙

李宗祐
台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師王登五關心患者狀況。（圖：台中榮總嘉義分院提供）
台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師王登五關心患者狀況。（圖：台中榮總嘉義分院提供）

72歲簡姓老婦因腿部痼疾，不常出門社交或運動，最近家人發現時而脾氣不好、時而憂鬱，還出現妄想行為，家人帶至就醫，經醫師檢查診斷有輕度神經認知障礙症（退化性失智症），藉著調整作息、生活習慣，在家人協助下，走入人群、培養運動及興趣，大幅改善認知、行為和情緒。

65歲以上 5%有機率

中榮嘉義分院身心醫學科醫師王登五表示，根據統計數據，65歲以上老年人約5%患有失智症即「神經認知障礙症」。神經認知障礙症是一種退化性的疾病，主要影響了大腦功能，特別是記憶、學習、思考和判斷能力等認知功能，初期症狀可能很輕微，例如，忘記鑰匙放在哪裡、忘記跟別人約定的時間等，然而隨著病情的惡化，可能會忘記更重要的事情，如自己現在的身分、熟人的名字，或者如何完成基本的日常任務等。

王登五提醒，據研究證據，維他命B、E、銀杏及不飽和脂肪酸等補充品對於預防失智症效果相當有限，選擇健康的生活方式，包括良好的飲食、運動、保持身體健康等，才是預防失智症最有效的方法，如果家中長輩有任何疑問或需進一步資訊，建議諮詢身心科或神經內科，透由醫療專業評估為個別情況制定合適的預防措施或改善對策，才能享受長壽、健康又快樂的生活。

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