遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

大腸癌發生最主要與細胞基因的改變有關，醫師表示，基因的癌性變化並非一夕形成的，乃經由多種不同的因素之刺激，引發多重基因的變化而產生。大腸癌早期治癒率高，呼籲高危險群民眾定期檢查、及早發現，才能避免疾病帶來的死亡威脅。

有些人愛吃肉，吃下肚的紅肉愈來愈多，蔬果長期攝取不足，讓大腸癌容易上身。台灣衛福部國健署建議飲食可採行「3多3少3去」原則。

3多：

多蔬果：挑選當令、顏色豐富蔬果，膳食纖維可增加飽足感，減少肉類或主食類的攝取量。

多喝水：每天建議飲用6至8杯水，每杯240ml，避免血液黏稠，促進腸胃蠕動，預防便祕 。

多運動：研究指出，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。

3少：

少油鹽：建議選用植物油，當中不飽和脂肪酸可保護心血管，但避免高溫 烹煮導致油脂變性。

少紅肉：研究指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，會增加17至18%罹患大腸癌風險。

少醬料：多嘗食物原味，避免添加過多醬料。

3去：

去肉皮：肉類的皮，盡可能少吃，降低熱量攝取。

去肥油：盡量吃瘦肉，減少食用肥肉。

去焦黑：肉片上的焦黑是致癌 物質-多環芳烴，建議切除或不食用。