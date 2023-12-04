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「癌細胞喜歡吃糖」健康選糖有訣竅 痛風最好少碰蜂蜜

（蘇湘雲）
日常飲食中，用糖要有限度，如何挑糖與用對糖很重要。（Getty Images）
日常飲食中，用糖要有限度，如何挑糖與用對糖很重要。（Getty Images）

在許多人的家中，糖與鹽都是廚房調味基本款，不過如果挑錯糖、選錯鹽，恐危害身體健康。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈指出，用糖要有限度，烹煮食物需要用糖，她常選擇便宜、好用的「二砂」，原料來自蔗糖，含有微量礦物質及有機物。

●預防癌症 建議少碰糖

平常飲食如何挑糖與用對糖很重要。譚敦慈較常選擇蔗糖，較少使用黑糖，由於黑糖製作過程中有時會含有「丙烯醯胺」，過量可能對身體造成負擔。她其實也比較少用糖，「糖是癌細胞的糖果，癌細胞喜歡吃糖」，預防癌症，建議少碰糖為妙。

蜂蜜也是一種糖，有些人以為吃蜂蜜很養生，但食用蜂蜜要小心。譚敦慈說，她有位朋友有痛風病史，醫師叮嚀多喝水，排除體內多餘尿酸，減少痛風發作之苦。不過，這位朋友的太太很體貼，擔心白開水平淡無味，先生可能喝不慣，因此特別加了一些蜂蜜，讓白開水有點味道，希望鼓勵先生多喝水，不料弄巧成拙，讓先生的痛風更嚴重。

●分解果糖 會產生普林

原來太太買的蜂蜜產品，蜂蜜含量60%以下，是「蜂蜜風味」或「蜂蜜口味」的蜂蜜，譚敦慈指出，這樣的蜂蜜產品，額外添加了許多果糖，蜂蜜本身已有果糖，如果再添加果糖，果糖含量就非常高。偏偏身體分解果糖時會產生許多普林，增加尿酸濃度，進而形成尿酸結晶，刺激關節組織，痛風病患就會更痛苦。研究發現，常喝含糖飲料，也容易增加痛風發作風險。

只有含量100%的蜂蜜，才是「純蜂蜜」，譚敦慈提醒，民眾挑選糖、蜂蜜等調味品時，一定要特別留意成分標示等資訊。由於糖或蜂蜜含水量極低，所以都不用放冰箱，選購時，一定要看清楚蜂蜜含量等資訊，才不會買到不適合產品而對健康造成不良影響。

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