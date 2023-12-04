喝酒助眠卻讓睡眠品質更差 4招戒掉睡前酒

有些人認為喝酒可助眠，但研究顯示，睡前喝酒反而不容易一覺到天亮；圖為示意圖。（Getty Images）

有些人睡前會想喝杯酒放鬆，幫助睡眠。酒後微醺，的確可以幫助入睡，可是研究發現，酒後的睡眠品質不僅差，半夜也容易醒來。最常見的問題是，剛開始只是睡不好那一晚喝酒，但不知不覺轉為每晚都在喝酒，最後甚至依賴酒精，沒有喝酒就不好睡。

如何戒掉睡前酒？不妨試試以下4個方法：

1.減少酒的量

不要小看這個動作，看似簡單卻非常有效。剛開始可以先減少酒量，本來可能每天一瓶，改成三分之二瓶，慢慢減為二分之一瓶，或是可以換成比較有儀式感的玻璃杯，小口小口慢慢品嘗，降低喝酒的速度。

2.找類似的替代品

市面上有很多嘗起來像酒，但是無酒精的飲料，不妨加在酒裡稀釋，降低酒精攝取量；若是習慣下班後為自己調杯酒的人，可試著調製看起來像酒的飲料，比如說放一樣的冰塊，一樣加上喜歡的檸檬汁、蔓越莓果汁，將酒換成蘇打水或氣泡水，這樣一來，可以滿足調酒的過程，但卻不破戒。

3.認真審視身材與外表

酒精的熱量相當高，每1毫克高達7大卡熱量，而且酒精在體內的代謝路徑與果糖一樣，傾向在肝臟直接代謝成脂肪肝；加上酒精會刺激壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，讓身體不容易分解脂肪，脂肪就很容易累積在腹部。因此，經常喝睡前酒的人，容易有脂肪肝，腹部也比較難瘦下來。所以，針對重視自己外貌與身材的人，不妨認真的照鏡子，看看自己的大肚腩，接著直接放棄酒精吧。

4.尋找替代的放鬆方法

有睡眠障礙的人，多半是壓力太大、訊息太多、腦子無法安靜下來。

透過一些放鬆的方式，譬如運動、使用芳香精油、冥想、靜坐、聽音樂、看書、打太極拳等方式，都可以達到放鬆腦袋的作用，不妨多方面嘗試，直到找到適合自己的放鬆方式。

Q：為何喝酒反而會睡不好？

A：睡前喝一杯有助入睡，但酒精在體內代謝過程中，會干擾睡眠第一個階段：快速動眼睡眠（REM， rapid eye movement）。研究發現，這階段對於記憶力和學習力非常重要，儘管喝酒看似容易入睡，但實際上卻會影響睡眠質量；另一方面，酒精會利尿，半夜起床上廁所頻率會增加，不容易一覺到天亮。

Q：喝酒臉紅，代表酒量好？

A：錯誤。如果你是屬於喝酒會臉紅的人，代表酒精對你而言是致癌 物。當喝了酒之後，身體會分泌乙醛脫氫酶來幫助酒精代謝成無毒的乙酸，可是當你喝酒會臉紅，代表體內缺乏乙醛脫氫酶，乙醛沒有辦法往下代謝成乙酸，導致乙醛在體內累積，讓血管擴張、導致臉紅、發熱、心跳加快等，而且乙醛屬於致癌物，會傷害血管與細胞，所以如果一喝酒就臉紅，應該少喝酒。