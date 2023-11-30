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天涼就「哈啾」季節交替鼻過敏大爆發 日常緩解4建議

林郁敏 報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

隨著秋天的腳步接近，天氣逐漸轉涼，然而，季節交替卻是鼻過敏族群飽受煎熬的季節，台耳鼻喉科權威李宏信醫師針對季節交替誘發鼻過敏，詳細說明成因，並提出4大預防重點。

嚴重恐影響睡眠與生活品質

鼻過敏又被稱為過敏性鼻炎，是極為常見的過敏性疾病，通常在特定季節或環境中發作，尤其在氣溫轉變明顯的春、秋季交替時更加常見，症狀如打噴嚏、流鼻水、鼻塞、頭脹痛、眼癢流淚、喉嚨癢和鼻子內的充血，不僅會讓人感到不適導致疲勞感，甚至令睡眠和日常生活品質大打折扣。

李宏信醫師解釋，鼻過敏的症狀在季節交替時可能會加重，是因為氣溫的變化容易對鼻腔組織產生刺激所影響，呼吸時，空氣由鼻孔進入，但並不會直接抵達肺部，而是會先經過鼻腔組織，包含很重要的「下鼻甲」來調適溫度及濕度，以便吸入到肺部。當氣溫下降時，下鼻甲及鼻黏膜受到冷空氣的刺激，鼻黏膜就會產生分泌物，而下鼻甲則會冷脹熱縮，過敏性鼻炎就是下鼻甲一直處於冷脹的狀態，進而造成鼻塞、頭脹痛及其他過敏症狀。

緩解鼻過敏4大重點

李宏信醫師表示，下鼻甲佈滿許多神經，有些人因為遺傳的關係，下鼻甲神經會特別發達，像腋下的神經較手掌多而容易發癢，於是就特別敏感，對於嚴重的鼻過敏患者來說，即便現行醫術已進步到可以透過雷射式微創手術改善鼻過敏，但傳統的鼻過敏手術在術後可能會造成眼睛與喉嚨長期乾澀等副作用；而新式鼻過敏神經截除術則改良了過去的手術缺點，透過切除或破壞鼻腔內的部分神經，以減少過敏反應的發生，通常患者在手術後，症狀能減輕8到9成。

對於在季節交替時受到鼻過敏困擾的民眾，李宏信醫師建議，鼻過敏患者在治療期間及治療後，都應留意以下4大重點，幫助減輕症狀並提高生活品質：

1.注意溫差做好保暖：

在氣溫變冷或變暖的季節交替時，注意身體保暖，避免短時間進出室內外溫差劇烈的空間，或是進冷氣房時加1件薄外套。

2.避開寒涼屬性食材：過敏時要避免吃竹筍、水梨、白菜、白蘿蔔等涼性食物；熱性食物則比較好，可透過適量攝取以減緩過敏不適感，例如辣椒、麻油、薑、人蔘等。

3.維持良好運動習慣：運動不只能增強內分泌及免疫系統，還可以讓身體發熱及流汗，熱性增加，有助於舒緩過敏症狀。

4.尋求專業醫師治療：如果鼻過敏嚴重，建議尋求專業醫師的協助，醫師可以為病患制定專屬療程，例如抗過敏藥物或鼻過敏神經截除術而達到痊癒的目的。

最後，李宏信醫師提醒，季節交替時，冷空氣進入鼻腔的刺激帶來了鼻塞、打噴嚏、鼻水流不停、鼻涕倒流引起慢性咽喉炎、支氣管炎、氣喘等各種症狀，鼻過敏患者也常發生頭痛、頭昏腦脹、頭暈、耳咽管阻塞、耳悶症、中耳炎等症狀，為生活帶來不適和不便，但透過正確的對症治療，仍然可以有效減輕症狀或痊癒，讓生活品質獲得改善。

過敏

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