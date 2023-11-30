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南瓜防癌、保眼、護膚 但不宜吃太多

黃妙雲
南瓜營養價值很高，但要小心吃多了容易腹脹、不好消化。（本報資料照片）
南瓜營養價值很高，但要小心吃多了容易腹脹、不好消化。（本報資料照片）

口感鬆軟的南瓜，營養價值很高，含高鉀、高維生素A、E及B群，且含β胡蘿蔔素、類黃酮素等黃色植化素，具防癌、保眼、護膚等功效；中醫認為南瓜有不可忽視的食療效用，但要小心吃多了容易腹脹、不好消化。

南瓜別名「金瓜」，營養師劉怡里指出，南瓜屬於主食類，一碗南瓜的熱量140大卡，相當於半碗白飯，吃的時候應減少米麵等主食的分量。

劉怡里說，南瓜是高鉀食材，具降血壓作用；富含維生素A，有助於皮膚、黏膜的修復，保護眼睛、提升免疫力；維生素E含量豐富，有助緩解更年期前期的不適；維生素B6含量也高，對心血管疾病有保護作用；黃色植化素可提高抗氧化能力，有防癌效果。南瓜子含鋅，對男性的攝護腺具有保護力。

不過，劉怡里提醒，南瓜不宜天天吃，若食用過量，β胡蘿蔔素、類黃酮素等黃色植化素容易色素沉澱，引起皮膚暫時性發黃，但只要停止食用，就可復原。由於南瓜含鉀量高，腎臟病人尤其是限鉀飲食患者，需要特別留意。

在中醫來看，南瓜的食療效果佳 。中醫師吳明珠表示，南瓜性溫、味甘，入脾、胃經，具有補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、治咳止喘功效，也可生肝氣、益肝血，有利尿、美容等作用。南瓜適宜和牛肉、牛腩搭配，可健胃益氣；和蓮子同食可通便排毒；和綠豆搭配具保健作用；和豬肉一起吃則可健脾補氣。

南瓜含有較多糖分，吳明珠說，多吃易腹脹，不好消化，易助長濕熱，尤其皮膚患有瘡毒、易風癢，還有黃疸和腳氣病患者，都不宜大量食用，糖尿病患者也要注意。

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