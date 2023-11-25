她30多歲彎腰撿毛巾就脊椎骨折 長期服用「這個」骨質悄悄消失

（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆症絕非年長者專利，30多歲也會骨鬆 找上身。一名32歲紅斑性狼瘡女性病患，長期服用類固醇控制免疫功能，某天在家彎腰撿毛巾，突感到背部疼痛，隔天希望藉著按摩改善，但痛感反而更加劇烈，痛了四周就醫檢查才發現脊椎因骨質疏鬆發生骨折，立刻使用骨水泥治療後，緊接控制骨密度。

中國醫藥大學附設醫院神經外科部神經脊椎外科陳德誠主任表示，女性停經後或65歲以上，男性則在70歲以上，就會被歸類在骨鬆高風險族群，但骨鬆不僅年長者要小心，年輕族群如果有免疫疾病，長期使用類固醇，骨質容易因藥物副作用導致骨質流失，不知不覺罹患骨鬆，也就陷入高風險骨折危機中。

陳德誠主任說明，30多歲個案約在20多歲時，確診罹患紅斑性狼瘡，服用類固醇10多年沒想到已經骨鬆，等到骨折發生才得知，幸好脊椎骨折並未太嚴重，利用骨水泥解除疼痛後，立刻使用治療骨鬆藥物，配合飲食與運動，骨質漸漸恢復，例行檢查已經恢復到骨密度T值-2.0至-2.5，個案也很開始小心骨折危險。

不要誤信偏方讓自己藥物中斷

陳德誠主任指出，治療骨鬆由兩個方面著手，身體維持骨頭新陳代謝，分別有蝕骨細胞與造骨細胞，破壞舊細胞同時也長出新細胞，因此骨鬆治療藥物就有「減少骨質流失」與「促進骨質生成」兩大類，減少蝕骨細胞活性，就像水庫節約用水，讓骨質流失變慢，促進造骨細胞活性，就像如同增加水庫進水量。

陳德誠主任提醒，骨鬆就是慢性病，治療藥物不能停，臨床會有病人治療幾年後，自認可能痊癒就疏於治療，等到骨質再次變差發生骨折，才體認到使用藥物不能中斷，也有病患看到民間偏方，宣稱能改善骨質，或是誤認改善軟骨營養補充劑，能夠幫助骨質疏鬆症，恐怕都讓自己重陷骨鬆危機。

高風險族群最好維持規律檢查

陳德誠主任補充，骨鬆病人一旦發生骨折，手術難度恐怕隨著增加，如果需要使用骨釘或鋼板，就會像在沙地打地基，非常不穩固手術失敗風險提升，因此在臨床上，假使手術不是很迫切，會建議病人先使用促進骨質生成藥物，治療兩到三個月，讓骨密度恢復到一定程度，再執行手術提高手術成功率。

陳德誠主任強調，骨鬆高風險族群最好保持規律檢查，可用DXA骨密度檢測 確認骨密度數值，發現骨密度T值在-1.0至-2.5就屬於骨質缺乏，平日生活就要特別小心，要充分攝取鈣質與日曬運動，一旦發現T值小於-2.5，就罹患骨質疏鬆，一定要按照醫囑規律用藥，才能穩定或增加骨質，降低骨折發生危險。

充分鈣質與維生素D攝取很重要

陳德誠主任也說，骨鬆病患除了規律接受治療外，充分鈣質與維生素D也非常重要，每天最好維持鈣質攝取至少1200毫克，維生素D則要在800至1000 IU，喝咖啡 適量就好，不要超出建議量，但菸酒一定要避免，生活環境預防摔倒措施也要做好，尤其年長者常因浴室濕滑摔倒骨折，做好防護能減少危險。

資料來源：健康醫療網

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