誤當感冒不見好轉 喉嚨痛險變成甲狀腺低下

亞急性甲狀腺炎是甲狀腺組織的發炎反應，病徵與感冒相似，容易被忽略；圖為示意圖。（Getty Images）

在秋冬交替感冒盛行的時節裡，出現喉嚨痛、發燒等症狀相當常見，不過當感冒總是好不了時，可要留意甲狀腺功能是否出現異常。36歲的蔡小姐從上月開始因為咳嗽、喉嚨腫脹、聲音沙啞等問題，不斷往返診所領藥但不見好轉，直到近期發燒不退、頸部還出現被掐住的壓迫感，到醫院抽血、超音波檢查後，才確診亞急性甲狀腺炎。

甲狀腺超音波 可見發炎部位

台北萬芳醫院新陳代謝科醫師劉漢文說明，亞急性甲狀腺炎，是甲狀腺組織的發炎反應，因為可能與病毒感染有關，也稱為病毒性甲狀腺炎，好發於30~50歲的女性，其病狀為甲狀腺腫大、壓痛，疼痛感可能蔓延至喉嚨、下巴、耳朵，偶爾會伴隨發燒，而處在不同的發炎時期，也會出現甲狀腺亢進或低下症狀。

由於亞急性甲狀腺炎和上呼吸道感染的病毒有關，因此在確診前的1至4周裡，病人會出現疲勞、全身痠痛、咳嗽流鼻水等普通感冒症狀，劉漢文醫師強調，因為亞急性甲狀腺炎的發燒、頸部疼痛病徵與感冒相似，容易被忽略，雖說大部分情況能夠自癒，但病程往往長達數月，若沒有保持追蹤，恐已進展成永久性甲狀腺功能低下而沒有發現。

治療急性甲狀腺 服用消炎止痛

劉漢文醫師表示，治療亞急性甲狀腺炎，輕症者以服用消炎止痛藥為主，多數能緩解頸部的腫痛感，而症狀較嚴重的病人，則搭配類固醇使用並隨病況改善減少劑量。

劉漢文醫師提醒，在發炎期進入恢復期前，病人應每2~8周追蹤甲狀腺功能，有甲狀腺自體免疫抗體的族群，更要維持每年追蹤。最後，當民眾發現甲狀腺腫大、頸部疼痛時，可考慮是否有亞急性甲狀腺炎的可能性，盡快到醫院檢查確認。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）