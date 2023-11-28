熱又躁好困擾 更年期慎防5病症

醫師提醒，了解更年期症狀並且接受一些輔助性的治療，可以維持良好的生活品質；圖為示意圖。（Getty Images）

48歲的吳小姐這半年月經愛來不來，血量時多時少，難以入睡又淺眠，身體常燥熱出汗，心情也容易因一些小事就生氣焦慮，真的好困擾。

台北國泰綜合醫院婦產科主治醫師李佳潔表示，女性約50歲停經進入更年期，須留意5大類相關症狀疾病，如血管舒縮症狀（熱潮紅、冒汗、失眠）、泌尿生殖系統症狀、骨質流失、心血管疾病 、肥胖 與代謝症候群，建議保持健康生活與輔助治療，有助維持良好生活品質。

李佳潔表示，更年期的定義是指婦女從有生育能力過渡到不能生育狀態的階段。更年期後接下來便會停經，也就是生育期能力終了。停經是指女性因年長或其他因素，卵巢濾泡功能消失，造成永久失去月經的狀態。停經可能自然發生，平均年齡約50歲；或因為其他原因，如手術、化療或放射治療等人為因素發生。但若40歲以前停經就屬過早停經。

更年期的診斷主要依據年齡，以及臨床的現象和症狀，通常不需要實驗室的檢驗，當有疑問時，可進一步檢測 濾泡激素（FSH > 25 IU/L）來支持診斷，也可檢測黃體激素(LH)或雌二醇（estradiol），但並非必要。

更年期症狀主要是因為雌激素降低，引發下視丘的血管舒縮中心不穩定而引起熱潮紅、盜汗等等更年期常見的症狀，大約40-60%的停經婦女有此症狀。

1.血管舒縮症狀

確實原因目前尚未明瞭，可能是因為雌激素降低，影響中樞神經調節體溫不穩定而發生熱潮紅、夜裡冒汗、發汗增加、心悸、失眠等等更年期常見的症狀，大約 40~60%的停經婦女有此症狀。

2.泌尿生殖系統

雌激素降低會引起尿道、膀胱、陰道、陰唇等黏膜表層退化變薄。陰道可能失去彈性，變窄及乾澀明顯。易引發尿道及陰道感染，性交疼痛，影響生活品質。

3.骨質流失

女性比男性容易骨質流失，雌激素降低會加速骨質流失。

4.心血管疾病

雌激素會影響血脂肪、血糖調節與血液凝固等，所以有保護心血管疾病的功能。停經後缺少保護後，心血管疾病的風險便慢慢追平男性。

5.肥胖與代謝症候群

雌激素降低會引起代謝變慢的狀況，增加中心性肥胖、脂肪性肥胖的狀況。

想改善上述更年期5大類相關症狀疾病，建議保持健康生活與輔助治療，有助維持良好生活品質。

1.健康的生活型態

飲食的部分建議以原形食物為主，盡量避免過於精緻的食物。飲食中蛋白質的比例建議要增加。建議規律的運動，每週3-5次，每次時間30-50分鐘，強度的部分要運動到身體熱熱的或有些累的感覺。

2.荷爾蒙補充療法

當身體的不舒服已經影響生活品質的時候，可諮詢專科醫師了解是否適合使用荷爾蒙療法。李佳潔說明，血管舒縮症狀如熱潮紅、冒汗、心悸等等，荷爾蒙是當前最有效的治療藥物。生殖泌尿系統的症狀如頻尿、陰道乾澀、性交疼痛等可用口服荷爾蒙或局部荷爾蒙治療。停經後婦女每3人有1人有骨質疏鬆的問題。荷爾蒙能預防骨質疏鬆，減少骨鬆引起的各種骨折的發生。

禁忌症：不適用荷爾蒙的禁忌狀態包括乳癌、子宮內膜癌、嚴重肝功能障礙、三酸甘油脂過高、靜脈栓塞、不明原因之子宮出血等。另如有子宮內膜異位症、子宮肌瘤，需個別考量，建議進一步諮詢醫師建議。

吳小姐經過抽血、超音波檢查並對照臨床症狀，推測是更年期症候群造成的問題。經過使用藥物緩解症狀，同時改變生活及飲食習慣，搭配規律的運動。一年之後，月經已經完全沒來，吳小姐的症狀也改善了很多，雖然跟年輕時仍有不同，但已經不再覺得困擾或影響生活品質了。

醫師呼籲，更年期是婦女人生中的正常生理過程，了解並且接受一些輔助性的治療，可以減少很多的不適感及併發症，維持良好的生活品質。

更年期症狀主要是因為雌激素降低，引發下視丘的血管舒縮中心不穩定而引起熱潮紅、盜汗等等更年期常見的症狀，大約40-60%的停經婦女有此症狀。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）