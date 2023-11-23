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感恩節大餐開吃 減少「這類食物」遠離腸癌

陳郁茹 報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

隨著感恩節來臨，民眾在聚餐慶祝時刻，少不了經典料理烤火雞或燒烤類食物，鑒於大腸癌發生率高，台灣國民健康署署長吳昭軍表示，建議民眾謹守健康「3多3少3去」原則，「多蔬果、多喝水、多運動」；「少油鹽、少紅肉、少醬料」；「去肉皮、去肥油、去焦黑」，料理時可以多用當季新鮮食材，增加蔬菜的攝取及適量的水果，減少加工肉品及紅肉的攝取。他也提醒50至74歲的民眾，透過定期每2年做1次糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。

愛吃燒烤、紅肉 小心大腸癌上身

大腸癌的發生與現代人生活飲食習慣息息相關，愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動或肥胖等因素，加上沒有定期篩檢，因此造成大腸癌快速攀升。<

為了讓大家「腸」保健康，感恩節安心健康享用美食，國健署提供健康「3多3少3去」原則，「多蔬果、多喝水、多運動」；「少油鹽、少紅肉、少醬料」；「去肉皮、去肥油、去焦黑」，讓民眾吃得安全健康無負擔：

腸保健康要3多 多蔬果、多喝水、多運動

▸多蔬果：挑選當季新鮮、顏色豐富的蔬果，其富含維生素、礦物質，且膳食纖維可增加飽足感，促進腸胃蠕動，同時也可以減少肉類或主食類的攝取量。

▸多喝水：每日建議成人飲用6至8杯水（240 ml/杯），分次小口慢慢喝，除了可以避免血液太黏稠、減少熱量攝取，擺脫肥胖及慢性病威脅外，並促進腸胃蠕動進而預防便秘，維持身體的健康。另含糖飲料不僅無法解渴，反而會攝取過多的熱量，提醒民眾應養成喝白開水的習慣，既省錢又可減少身體的負擔。

▸多運動：世界衛生組織（WHO）指出，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議親朋好友歡聚之時，茶餘飯後相揪逗陣散步，還能降低大腸癌罹患風險，一舉數得。

健康飲食要3少 少油鹽、少紅肉、少醬料

▸少油鹽：除了減少油質的用量，並建議選用植物油，因為含有較高比例的單元不飽和脂肪酸，可以保護心血管，但要避免高溫的烹煮，導致油脂變性；而飲食少鹽主要是降低鈉的攝取，減少身體的負擔。

▸少紅肉：國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛）會增加17至18%罹患大腸癌的風險。

▸少醬料：建議多以食物的原味鮮甜為主，避免添加過多的醬料，或自製較無負擔的醬料，既可兼顧食物的美味，又可以兼顧自身的健康。

吃得安心要3去 去肉皮、去肥油、去焦黑

▸去肉皮：肉類的皮，儘可能少吃，降低熱量的攝取。

▸去肥油：肉質偏肥的部分，儘可能以瘦肉為主，減少食用肥肉的比例。

▸去焦黑：美國國家癌症研究所指出，在高溫表面上燒烤的肉片，因烹調過程中會形成致癌物質-多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs)，隨而附在食物表面，若燒烤食物表面有焦黑現象，建議切除或不食用。

癌症 肥胖 高溫

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