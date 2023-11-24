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穿錯鞋子竟會使骨盆脊椎變形 醫教你如何「挑好鞋」

陳郁茹 報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

鞋子對於足部健康相當重要，千萬別隨便亂穿。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，不合適的鞋會影響站立和走路的姿勢，進而改變整個身體的結構，長期下來可能會導致骨盆和脊椎變形，進而引發脊椎側彎等問題。

穿著適合鞋子有助矯正脊椎側彎

長短腳的人穿著對稱的鞋，會因不適合導致步行困難，尤其許多脊椎側彎的患者根源都是在長短腳，武俊傑指出，台灣人脊椎側側彎的比例約20比1，在國小、國中學校的健檢，通常會檢查是否有脊椎側彎問題，發現的機率相對高，但愈早矯正，回復正常的可能性就越大。

如果脊椎變化太大，對身體會造成不可逆的影響，武俊傑強調，利用適合的鞋子正是矯正脊椎側彎的方法之一，長短腳落差在1公分以內，可使用鞋墊來調整，超過1.5公分以上，就需要特殊的加高調整。

針對天生有O型腿或S型腿（較外八）的人，隨著年紀增加恐會有膝關節問題，導致膝蓋磨損，對此，武俊傑坦言，可以選擇特殊的鞋墊或鞋子，來幫助調整腳的形狀，減輕不適。

買鞋不是喜歡就好

武俊傑說明，民眾在挑選鞋子時要適當地調整、考慮足弓形狀，舉例來說扁平足的人可能需要有足弓支撐的鞋子矯正，高足弓的人可以選稍微高一點的鞋子，支撐感、舒適感都要充足。另外，不同運動和活動需要不同機能的鞋子，例如打籃球需要跳躍，適合有保護腳踝功能的籃球鞋、網球鞋要抓地力夠強、而慢跑鞋及久穿的休閒鞋，則需要有彈性，以減少對腳底的壓力。

女性為了打扮會穿高跟鞋，武俊傑建議，可放入使用柔軟且有彈性的鞋墊，並選擇稍大一點的尺寸，減少足部不適，並在空暇時間換穿其他舒適的鞋子，減輕腳部負擔。至於大眾最愛穿的夾腳拖，其實並不太符合人體工學，建議不要長時間穿著，應讓雙腳適當休息。

針對長時間站立的工作者，武俊傑宣導，可考慮選擇一些具備特殊設計的鞋子，購買時要選擇前方稍微寬一點的楦頭，避免大拇指外翻，鞋底要足夠軟，但後跟稍微硬一點，避免腳後跟受壓變形，同時選擇適合足弓的鞋墊，才能保護足部健康。

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