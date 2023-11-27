一跌不起 骨折才知骨質疏鬆 3指標自我檢測

骨質疏鬆沒有症狀，大部分患者多為高齡族群，許多人都是等到骨折了才發現病情。圖為示意圖。（Getty Images）

60歲的蔣太太因為母親在一次跌倒後，造成髖部骨折，原本身體健康的人從此臥床不起，經醫師檢查才知道罹患骨質疏鬆。蔣太太深怕自己不小心也「一跌不起」，因此到家醫科做骨鬆 諮詢與檢查，結果顯示她也有骨質疏鬆問題。在積極配合醫師治療下，目前骨密度數據未再下降，成功守住骨本，預防老年骨折。

★這些人 骨鬆高危險群

骨質疏鬆沒有症狀，許多人都是等到骨折了才發現病情。大部分患者多為高齡族群，其他高風險族群則包括停經後女性、體重過輕（BMI值<18.5）、長期使用類固醇、有抽菸或喝酒習慣、父母曾有髖部骨折病史、患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等情形，這些人應定期檢測 ，以預防罹病風險。

台灣新北市恩主公醫院家醫科醫師周志傑建議，民眾可用以下三種指標自我檢測是否有骨質疏鬆，只要符合其中一種，就建議進一步就醫評估是否有骨質疏鬆：

1.身高比年輕時矮三公分。

2.體重過輕（BMI<18.5）。

3.靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面。

★藥物治療外 補鈣、運動預防

骨質疏鬆的治療方式有皮下注射藥物和口服藥物，因每個人骨鬆的程度不同，醫師會根據實際情況決定注射頻率與口服次數。周志傑說明，骨密度只要流失了，要再增加就相當困難，治療骨質疏鬆是為了預防骨折及後續的併發症 ，就像打預防針一樣，只要骨密度數據持平且沒有發生新的骨折，就算是治療成功。

除了藥物治療外，飲食和運動也是預防骨鬆的重要管道，周志傑提醒，患者在飲食可盡量挑選富含鈣質的食物，像是奶類、小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、芝麻、海帶等，也可以額外補充含有鈣質與維生素D的營養品；而適量曬太陽能讓身體自行生成維生素D，幫助鈣質吸收；運動方面則可以重訓、打太極拳、登階、跳舞，若以上強度太高，可從步行和慢跑開始嘗試。