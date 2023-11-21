168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

營養師建議身體健康族群實行減重，必須搭配運動才有顯著功效。（彰化醫院提供）

很多民眾奉行168間歇性斷食法，部分人實行3個月後覺得成效滿不錯，但營養師指出，任何節食與減重 的方法都有禁忌族群，且健康族群必須長時間實行和搭配運動，才有令人滿意的效果。

168間歇性斷食法是每天集中8小時內進食，另外16小時不能吃有熱量的食物，頂多喝白開水、無糖的茶與咖啡。不少民眾認為168間歇性斷食法符合38制作息，上午7點到7點半之間吃早餐，下午3至4點過後不再吃有熱量的食物，以無糖無熱量的飲料止饑，實施約3個月，至少沒發胖，有人瘦0.5到兩公斤。

台灣衛福部彰化醫院營養師陳彥綺指出，40歲以上的人身體肌肉 每年以1%速率流失，被診斷罹患肌少症的民眾應先諮詢醫師意見再實行168，避免攝食蛋白質等熱量不足導致加快肌肉流失速率。

她說，青少年、孕婦和哺乳中的婦女及罹患腸胃疾病、糖尿病 、腎臟病、膽結石的患者都不適合168，例如糖尿病患者因斷食可能血糖不正常，膽結石患者因斷食影響膽囊收縮使膽結石變大。

陳彥綺表示，即使健康正常族群實行168，在可以進食的8小時內也要控制飲食熱量，不可開懷大吃大喝，為了避免肌肉因斷食而流少，每天要喝合計480CC的牛奶（可分兩杯在不同時間飲用），並食用手掌心大的兩分魚類或肉類。

「減重搭配運動是一定要的。」陳彥綺說，衛福部建議每周3次、每次30分鐘、運動心跳最快達到每分鐘130下以上，加上每天最好深蹲15分鐘，可訓練肌耐力和留住肌肉，