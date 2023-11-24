慢性攝護腺炎 3大症狀 3招治療

慢性攝護腺發炎並不是老人病，常見三大症狀為排尿障礙、會陰部疼痛、性功能障礙；此為示意圖。（圖：台灣嘉義基督教醫院提供）

一名26歲林姓男子會陰部常脹痛、睪丸偶爾抽痛、排尿困難尿不乾淨，3年來多種藥物無法根治，每月要忍受5到6天痛苦比女性經痛還要久，工作忙碌時焦躁加上熬夜更讓人痛不欲生。醫師提醒慢性攝護腺發炎常見三大症狀，並分享「治療三招」。

台灣奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，慢性攝護腺發炎常見三大症狀：排尿障礙、會陰部疼痛、性功能障礙。發生比率相當攝護腺肥大，但卻較少人了解及重視。雖不威脅生命，卻嚴重影響日常生活。

謝昆霖表示，泌尿科男性病人有相當大比例慢性攝護腺發炎，也是血精、男性不孕症原因之一，不容忽視。治療有三招，

第一招：

藥物治療，但需耐心調整找到個人化配方，因為「目前尚無標準治療療程」，處理原則針對不同症狀給予對應治療。

個人化的藥物治療、生活型態的調整以及低能量體外震波。首先找適合病人的個人化藥物組合。共有六、七類不同機轉藥物，每個病人適合的藥物不盡相同，所以病人須好好配合醫師調整藥物，如同找到適合自己的一套武功並持續修練，才有功效。

第二招：

生活型態調整，是最重要的基礎，也是長期改善的關鍵。這是治療的第一步也是重要基礎，也是復發與否的關鍵。常見危險因子包括刺激辛辣食物、長時間久坐、排便異常等，也有病人表示只要睡眠品質不好，接下來幾天症狀便會發作。

生活壓力增加及睡眠問題，都可能會引發疼痛症狀，而疼痛不適又會對精神狀態產生負面影響，如煩躁、焦慮或易怒等，這些又會加劇疼痛，進入惡性循環。研究指出，攝護腺發炎病人更容易受心理壓力及心身症影響。

第三招：

部分病人需要進一步物理治療，醫院的低能量體外震波治療，主要應用於慢性攝護腺發炎或勃起功能障礙。約有80%病人疼痛改善，大部分都是反覆嚴重疼痛，且藥物效果有限的重度者。