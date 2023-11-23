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「不舉」恐慢性病前兆 5成不願就醫

鄒尚謙
李威昌表示，糖尿病患者在罹患勃起功能障礙的風險，比一般人增3至5倍，不可輕視對待。此為示意圖。（本報資料照片）
李威昌表示，糖尿病患者在罹患勃起功能障礙的風險，比一般人增3至5倍，不可輕視對待。此為示意圖。（本報資料照片）

男性生活品質「性」健康相當重要，但不少男性出現勃起異常時，卻往往因為「焦慮」而諱疾忌醫，自己到網路上買藥，反而延誤病情。台灣男性學暨性醫學醫學會表示，男性下半身健康與否有三大指標：男性荷爾蒙、攝護腺健康及勃起硬度。不少勃起障礙男性也伴隨慢性病風險，高達五成有高血脂。

當出現勃起功能障礙問題時，根據男性醫學會調查顯示，過半數男性優先採取「調整生活及飲食習慣」或「運動改善」等自行處理的方式，不及兩成會尋求泌尿科醫師協助，不少民眾會上網購買保健食品，甚至直接上網買藥。

有些男性對於進入泌尿科診間相當「害羞」。台灣男性學暨性醫學會秘書長張奕凱表示，臨床上觀察男性在進入泌尿科診間後，許多人不敢第一時間說出自己有勃起功能障礙，經過各種問診後，突然要求請女性護理師暫離診間，才真正說出自己的勃起硬度問題。許多男性朋友仍因面子，而不敢說出真正的需求。

同時，根據男性醫學會統計，超過五成男性出現勃起障礙時，會優先「調整生活及飲食習慣」或「運動改善」等自行處理的方式，僅不到兩成會先尋求專業泌尿科醫師協助，且仍有不少民眾會上網購買保健食品甚至是直接上網購買藥物，不僅延誤就醫，亂吃藥更危害自身健康。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長、馬偕醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭表示，男性下半身健康重要三大指標，分別是男性荷爾蒙、攝護腺健康及勃起硬度，同時也是潛在健康問題的預警信號。

研究指出，勃起功能障礙與多種慢性疾病有關，有三成勃起障礙伴隨糖尿病、高血壓、睪固酮低下的症狀；高達五成有高血脂問題，超過三成患者有中風風險，更超過四成患者有罹患心血管疾病風險。

台北榮總泌尿部主治醫師黃奕燊表示，男性30歲以後，睪固酮濃度每年平均以以1%至2%的速率下降，且45歲以上有近四成男性睪固酮濃度不足，便影響到生活品質，出現性欲低落、疲勞、失眠等等狀況，較嚴重者則會引發勃起功能障礙，甚至有肌肉萎縮等症狀。

「糖尿病患者在罹患勃起功能障礙的風險，比一般人增三至五倍。」台灣男性學暨性醫學醫學會副秘書長李威昌則說，勃起功能障礙與心血管疾病有著高度的連結性，皆與血管受損有關，具有相同的危險因子，因此建議民眾應及早就醫尋求專業的醫療協助，才可揪出正確病因。

部立台北醫院泌尿科主治醫師許志呈則提醒，男性三高及代謝症候群的比率高，除了及早就醫尋求協助外，睡眠達到七小時、增肌減脂及壓力管理也是改善性健康的重要關鍵。

醫學 糖尿病 心血管疾病

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