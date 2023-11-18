【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

冬日裡想要品嘗優格，想到冰冷的口感讓人卻步，若是加熱又會擔心是否會將益生菌全部殺光？若是了解微生物的最適生長條件，加熱優格其實有三種方法，讓你不必擔心活性的問題。

想要補充益生菌，優格、優酪乳等是最常想到的選擇，但當天氣寒冷時，要把一整口冰的優格塞進嘴裡，簡直就像一種酷刑，這時候忍不住想，如何能把優格加熱一點就好了。究竟這些發酵產品加熱後，產品裡面的菌種是不是會死掉而影響攝取效果呢？

掌握溫度界線 就不會讓菌種死掉

市售優格或優酪乳大多含有多元的益生菌來源，其中又以乳酸活菌及其活性代謝物最具代表性，這類產品需要維持在低溫 冷藏保存的原因，是因為低溫的環境能夠幫助維持乳酸活菌數量及其代謝物的活性。

若是天冷不想吃冰冷的優酪乳，加熱了是否會影響活菌種效果，是消費者最常想了解的問題之一。

以乳酸菌 為例，最適生長溫度落在2至53℃之間，也就是說若是超過最高溫 的溫度範圍，產品內的乳酸菌就會死亡，益生菌在活菌狀態下所能發揮的效益也就會相對降低。也因此，就算要加熱，只要不超過53℃就沒問題。

靠這3招 加熱後也不影響菌種活性

既然在合理的加熱溫度下，菌種就不會有死亡的可能，怎麼樣加熱才可以免除降低益生菌活性的可能？

這裡有三招，快筆記起來，讓冬日也能細細品嘗優格的好滋味：

1、利用微波加熱，但由於質地濃稠，記得拿出來攪拌才會受熱均勻

2、放在室溫下10～15分鐘，使其回溫到常溫

3、隔水加熱

這些方法都是能讓優格的溫度，在品嘗的時候更具有適口性，同時免去乳酸菌活性降低的煩惱。

溫濕度 對微生物影響大不同

除了優格、優酪乳之外，其實在冬天想要攝取益生菌、又不想費心加熱，現在也有很多常溫粉末包的選擇，讓消費者可以更方便隨時攝取。

但是，平平都是益生菌，為什麼有的要冷藏、有的可以常溫，型態可以相差這麼多？

其實，微生物有最適合生長的溫度，也就會有最適合生長的水活性範圍，市售產品儲存的溫層與產品濕度就是利用微生物的這項特性，去調整各類需求而製成不同樣態的產品。

微生物在最適合生長的條件下，活性的效果也就越好。常溫粉末包裝將水分排除後，降低可利用的水活性的原理，益生菌在沒有水分利用的狀態下就會像睡著一樣，等攝取到體內後就會又醒過來囉。

(本文授權轉載自食力)