蛋白質互補 吃素也營養

植物性蛋白質中，黃豆、毛豆和黑豆都屬於大豆類，其蛋白質含量其實與一般肉類、魚類和蛋類相當，被視為完全蛋白質。(Getty Images)

全球蔬食風潮漸盛，有人為了環保少吃或不吃肉，有人因為宗教長年茹素，有人為了動保不碰葷食。

蛋奶素、五辛素、全素，不管你吃的是哪一種素，都可能因為食物選擇有限、營養識能不足，而造成身體營養素缺乏。如何在不吃葷食的情況下，靠蔬食補足營養缺口？

以下就素食者最容易缺乏的四大營養素，請營養師給出最全面的攝取建議。

黃豆、毛豆 可視為完全蛋白質

長期吃素容易因偏食造成營養缺乏，尤其可替代動物性蛋白質的素食選項有限。

台灣成大醫學中心營養師黃薇表示，素食主要分全素與蛋奶素。全素者可多吃豆腐、豆漿、豌豆、糙米、全麥、黃豆、毛豆、黑豆、豆皮等蛋白質較多的植物；蛋奶素的蛋白質來源除了豆類植物，牛奶 、雞蛋都是優質蛋白質來源，可以補充不吃肉缺乏的動物性蛋白。

黃薇指出，人體的蛋白質組成中，有9種必需胺基酸無法自行合成，需要從食物攝取。植物性蛋白質大部分是所謂的「不完全蛋白質」，穀類的蛋白質含較少離胺酸，豆類蛋白質則是甲硫胺酸含量較少。

台灣奇美醫院營養科組長賴春宏表示，植物性與動物性蛋白主要的營養成分差異，在於動物性蛋白質多屬於「完全蛋白質」，只有極少數如魚翅、蹄筋等為不完全蛋白質。而植物性蛋白質中，黃豆、毛豆和黑豆都屬於大豆類，其蛋白質含量其實與一般肉類、魚類和蛋類相當，被視為完全蛋白質。近年來受歡迎的豌豆也被視為優質蛋白質來源。

而素食者常吃的穀物如糙米、全麥、紅豆、綠豆等，則屬不完全蛋白質，建議全素食可以利用蛋白質的互補原則，例如在糙米飯加入黃豆，提升營養價值。

賴春宏說，當身體需要進行蛋白質合成，特別是對於重要蛋白質如胰島素的合成時，會遵循所謂的「全或無定律」，意思是蛋白質合成所需的胺基酸種類及含量，必須完整齊全，任何缺乏或不足都會影響正常的合成過程，進而導致身體生化代謝異常。

許多素食者多以穀類、豆類為主食，賴春宏提醒，應當注意食物攝取的多元性，並確保攝取足夠的鈣質、鐵質、鋅以及維生素B12。

建議主食選擇可包括紅豆糙米飯、玉米黃豆飯，而主菜則可以以大豆為基礎食材，例如紅燒豆腐、九層塔炒豆皮等料理。而蛋奶素飲食相對於全素者更具彈性，可以增加蛋類料理，例如番茄炒蛋或蔬菜煎蛋等，以確保蛋白質攝取量充足。此外，每日也應攝取至少1.5至2杯牛奶，增加鈣質補充。

有些人吃豆類易脹氣，因豆類寡糖較不易被消化，或有乳糖不耐症的人，這些特殊體質的人吃素食要吃得營養更加不容易。

賴春宏建議，在選擇豆類食材時，最好是新鮮豆類，不是經過乾燥加工的。

豆類烹調前應先浸泡隔夜或12小時以上，如果時間不夠，烹調前可先汆燙一下。催芽也可以將寡醣轉化為糖類，但豆子需要完全煮熟。

容易脹氣的人，可在飲食逐漸增加豆類攝取量，讓腸道菌有時間適應。剛開始可以嘗試發酵豆類製品和低纖維豆科植物如天貝和味噌、豆腐乳。不過黃薇提醒，豆腐乳的鈉含量高，不建議大量或長期使用。

飲用牛奶若有乳糖不耐症的情況，則建議可從少量開始飲用，再慢慢增加至足量。也可選用發酵乳製品例如優格或是優酪乳、低乳糖或無乳糖的乳製品。

這些病患 更適合吃植物性蛋白

雖然動物性蛋白質含有較多人體必需胺基酸，但有部分民眾因為身體狀況需求，更適合多吃植物性蛋白。賴春宏表示，罹患慢性疾病如心血管疾病、糖尿病、腎臟病的患者以及健身 愛好者，可在日常飲食中適量選擇含飽和脂肪較低的植物性蛋白。此外，近年來提倡降低溫室氣體排放，選擇植物性蛋白食物，也有助於環境保護。

如何減少豆奶類脹氣？

1.選新鮮豆類：經乾燥加工後的豆類寡醣含量較高。

2.烹調前浸泡：最好浸泡隔夜或12小時以上，或至少在烹調前先汆燙一下。

3.從少量吃起：讓腸道菌逐漸適應，或選發酵豆類製品、低纖豆類食物。

4.乳糖不耐症者：少量飲用，或選發酵乳製品如優格、優酪乳、低乳糖或無乳糖的乳製品。