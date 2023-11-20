八旬嬤背痛又變矮 及早發現免於骨折捱刀

圖片來源 ／健康醫療網

及早發現骨質疏鬆症並接受治療，可以避免後續因發生骨鬆 性骨折而必須開刀治療！臨床有一名年近80歲的阿嬤，經常有下背痛情況，且發現自己變矮、亦有駝背而求診骨科 。

醫師安排阿嬤接受DXA骨質密度檢測後，發現阿嬤的T值（T-score）竟然為-3.5，是屬於嚴重的骨質疏鬆症，於是以促進骨質生成的藥物為主、並輔以減少骨質流失的藥物。在連續使用12個月後，醫師再追蹤她的骨質密度時，T值已經回到正常值-2.3。

萬芳醫院骨科部主任郭宜潔指出，該名病患的配合度高，在服用骨鬆治療藥物時，也同時補充鈣質、維生素D並嘗試規律運動，且在獲得成效後，至今仍持續使用骨鬆藥物以保骨本。也幸虧發現得早，得以免除因不小心跌倒而造成骨折的危險。

骨鬆性骨折會造成高齡髖部骨折 死亡風險高

一旦因骨鬆而發生骨折，最典型的情況就是高齡髖部骨折。根據萬芳醫院過去5年來的追蹤，平均一年約有200例高齡骨鬆髖部骨折患者，等於幾乎2天就有一名病患必須接受手術治療，「在全世界的文獻資料，髖關節骨折一年內的死亡率超過10%，其他將近有6成患者是喪失自理能力，無法恢復原本的生活，在萬芳醫院五年追蹤資料中，也發生相近的結果。」郭宜潔強調，因骨鬆而導致的高齡髖關節骨折，對於醫師手術、術後照護、病患及家人都是很大的挑戰。

骨鬆的高危險族群以停經後婦女、年齡逾80歲，或有體重過輕、營養不良及長期使用類固醇者居多，他提醒若是發現身高矮了兩、三公分，有駝背、莫名背痛時，有可能是骨鬆症狀，要提高警覺定期測量骨密度。

骨鬆治療要儘早 可討論最適合的治療藥物

臨床治療骨鬆的藥物種類很多，光是使用方式就有口服藥物、靜脈注射、皮下注射等，郭宜潔提及，如果以治療的作用機轉來分，也有「減少骨質流失」、「促進骨質生成」兩大類，醫師會依照病患的狀況與需求來選擇或合併使用。

「減少骨質流失」的藥物，對於輕度的骨鬆患者比較合適，也適合長期使用；倘若是骨質密度不夠、且嚴重的骨鬆患者，一般會建議優先使用「促進骨質生成」藥物，「這兩類藥物就像開源節流概念，前者為節流、後者為開源。」郭宜潔表示，即使是需要開刀的病患，在使用骨鬆治療藥物後，也能增加術後骨頭的癒合，提高骨質密度、減少再次骨折的風險。

根據臨床研究證實，對於嚴重的骨鬆患者，優先使用「促進骨質生成」藥物，再接續使用「減少骨質流失」的藥物，能帶來較好的骨密度提升效果，達到降低骨折風險的目的。

資料來源：健康醫療網

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